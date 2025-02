Telefônica Brasil tem lucro líquido de R$ 1,763 bilhão no 4tri24, alta de 10,1% em um ano

O lucro líquido da Telefônica Brasil, dona da Vivo, cresceu 10,1% no quarto trimestre de 2024 em relação ao mesmo período de 2023, chegando a R$ 1,763 bilhão.

O aumento no lucro está relacionado ao crescimento da receita com os negócios no segmento móvel e fixo, bem como manutenção de custos sob controle, preservando as margens. Houve também um ganho adicional originado na mudança no regime de concessão da telefonia fixa para um modelo mais flexível.

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) aumentou 7,8% na mesma base de comparação anual, indo a R$ 6,199 bilhões. A margem Ebitda no período ficou estável em 42,5%.

A receita operacional líquida da companhia cresceu 7,7%, totalizando R$ 14,581 bilhões. O desempenho foi puxado tanto pelo segmento móvel, com avanço de 7,6%, chegando a R$ 10,378 bilhões; quanto pelo fixo, que cresceu 8,0%, para R$ 4,204 bilhões.

Os custos totais da operação aumentaram 7,7% - mesma evolução da receita - para R$ 8,383 bilhões.

A Telefônica reportou R$ 531 milhões na linha de 'outras receitas', que ficou 52,3% maior na comparação anual. A empresa citou aí o efeito positivo de reversão de contingências regulatórias devido ao processo de migração da concessão de telefonia fixa para o regime de autorização, que tem menos exigências. Isso gerou impacto positivo de R$ 386 milhões no resultado operacional.

O resultado financeiro (saldo entre receitas e despesas financeiras) gerou uma despesa de R$ 406 milhões, o que representa queda de 45,7% na comparação anual, e também relacionadas a reversão de provisões com a migração do regime de concessão.

Os investimentos no trimestre foram de R$ 2,456 bilhões, subida de 7% na comparação anual, e destinados principalmente à expansão da rede 5G. Eles representaram 16,5% da receita líquida no período, queda de 0,2 ponto porcentual.

O fluxo de caixa livre atingiu R$ 1,080 bilhão, salto de 82,4%, em função principalmente do crescimento do Ebitda e do menor consumo do capital circulante.

A dívida líquida da Telefônica no fim do trimestre era de R$ 13,803 bilhões, recuo de 2,6%.

Acumulado do ano

No ano inteiro de 2024, a Telefônica Brasil teve lucro líquido de R$ 5,5 bilhões, alta de 10,3% ante 2023. No ano, o Ebitda atingiu R$ 22,880 bilhões em 2024, expansão de 7,3%, enquanto a receita líquida totalizou R$ 55,8 bilhões em 2024, aumento de 7,2%.