Suínos: Aurora investe R$ 400 milhões na ampliação de unidade em MS

São Paulo, 25 - A cooperativa Aurora vai investir R$ 400 milhões na ampliação do seu frigorífico de suínos em São Gabriel do Oeste (MS), após garantir incentivos fiscais do governo estadual. A informação consta em nota do governo de Mato Grosso do Sul. Segundo o comunicado, os novos investimentos foram viabilizados por meio do Fundo Constitucional do Centro-Oeste (FCO) e permitirão à Aurora aumentar a capacidade de abate para 5 mil animais por dia, ante os 3,2 mil animais/dia atuais.O projeto de expansão deve ser concluído até abril de 2026. O investimento total, considerando as fases 1 e 2, está estimado em aproximadamente R$ 400 milhões, focado exclusivamente na parte industrial, sem incluir investimentos realizados pelas cooperativas na produção de suínos. Segundo o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, na nota, além da ampliação da indústria "houve também um investimento significativo em infraestrutura de suporte".Sob este aspecto, ele comenta que outra cooperativa, a Coasgo, recentemente finalizou a construção de uma fábrica de ração para atender à demanda do sistema de produção no município. Além da Aurora e da Coasgo, outras cooperativas estão instaladas na região, como a Alfa e a Copérdia, que também têm investido no aumento da produção de suínos no Estado.A nova unidade industrial da Aurora deve gerar mais 800 vagas de empregos, além das 2.358 atuais. "Além de São Gabriel do Oeste, a ampliação beneficiará municípios vizinhos, como Rio Negro, Bandeirantes, Camapuã e Rio Verde, que já fornecem mão de obra para a unidade", informa o governo sul-mato-grossense.