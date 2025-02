STOXX 600 sobe após ações de bancos e saúde compensarem quedas no setor de tecnologia

Por Nikhil Sharma e Purvi Agarwal

(Reuters) - As ações europeias fecharam em alta leve nesta terça-feira, depois que ganhos de papéis de bancos e empresas de saúde compensaram quedas do setor de de tecnologia.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,15%, a 554,20 pontos.

O HSBC e o Banco Santander deram os maiores impulsos ao setor bancário, que liderou os ganhos no STOXX 600, sendo negociado próximo a níveis vistos pela última vez em outubro de 2008.

As ações do setor de saúde ganharam 1%, com a Novo Nordisk subindo 2,8%, e a britânica Smith+Nephew avançando 6,1% depois que as vendas anuais e o lucro da fabricante de produtos médicos superaram expectativas de analistas.

"Há um tom definitivamente defensivo nas negociações. Os índices globais, particularmente os da Europa, que não são tão voltados para a tecnologia, estão indo bem", disse Steve Sosnick, analista-chefe de mercado da Interactive Brokers.

As empresas de telecomunicações ganharam 1,2%.

Uma venda global de ações de tecnologia fez o setor de tecnologia cair 1,5%. A empresa de chips ASML perdeu 2,2%.

As ações expostas à inteligência artificial, incluindo Schneider Electric e Siemens Energy, caíram 3,6% e 7,3%, respectivamente.

Uma reportagem disse que a administração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está planejando endurecer as restrições aos semicondutores na China.

As mineradoras tiveram o pior desempenho do índice, com queda de 1,8%.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,11%, a 8.668,67 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX registrou variação negativa de 0,07%, a 22.410,27 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,49%, a 8.051,07 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,63%, a 38.714,52 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,80%, a 13.116,80 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 1,47%, a 6.918,99 pontos.