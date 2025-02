Situação externa é muito ruim e mercado está mais tenso que em outros tempos, diz Haddad

(Reuters) - O cenário externo atual é muito ruim e não pode ser desconsiderado, com incertezas sobre a política monetária nos Estados Unidos, disse nesta terça-feira o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, argumentando também que o mercado hoje está muito mais tenso do que em outros tempos.

Em evento do BTG Pactual, em São Paulo, Haddad afirmou que dados da economia brasileira tiveram um deslocamento maior do que em outros países no fim de 2024, mas “as coisas estão se acomodando em um patamar mais próximo do que vivem os nossos pares” no período recente.

"O mercado hoje está muito mais tenso do que em outros tempos, as pessoas estão com o dedo no gatilho, esperando uma notícia para agir, para se proteger, para especular ou o que quer que seja. Tudo dentro da regra do jogo, ninguém está acusando ninguém, mas hoje a situação é mais tensa", disse.

Ao mencionar um contexto geopolítico mais desafiador, Haddad ponderou que as tensões nos mercados não são exclusivas do Brasil, diante de incertezas sobre a economia dos Estados Unidos.

"A situação externa não pode ser desconsiderada porque ela é muito ruim. É muito ruim você não saber o que o Fed vai fazer", afirmou.

No evento, o ministro afirmou que a agenda fiscal do governo brasileiro não pode perder o ímpeto e que as reformas serão retomadas, tratando essa pauta como central para que o país volte a ganhar o selo de grau de investimento de agências de classificação de risco.

Ele disse que o governo tem condições de melhorar as contas públicas, mas ponderou que não pode "só fixar nisso".

"O comando do presidente é arrumar as contas, mas não podemos de novo fazer o ajuste recair na parte mais fraca da sociedade", disse.

(Por Bernardo Caram)