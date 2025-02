Síria pede retirada de Israel de suas terras, diz comunicado

DAMASCO (Reuters) - A Síria condenou nesta terça-feira a incursão de Israel em seus territórios e pediu que Israel se retire, de acordo com o comunicado de encerramento de uma cúpula de diálogo nacional organizada pelos novos governantes islâmicos da Síria para delinear o roteiro político do país.

Israel deslocou forças para uma zona desmilitarizada monitorada pela ONU dentro da Síria depois que rebeldes liderados pelo Hayat Tahrir al-Sham (HTS), que já foi afiliado da Al Qaeda, derrubaram o ex-presidente Bashar al-Assad em dezembro.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse no domingo que Israel não tolerará a presença do HTS no sul da Síria, nem de quaisquer outras forças afiliadas aos novos governantes do país, e exigiu que o território fosse desmilitarizado.

(Reportagem de Timour Azhari)