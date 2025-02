Sheinbaum espera 'um bom acordo' com Trump para evitar tarifas

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, disse nesta terça-feira (25) que espera um "bom acordo" esta semana com seu homólogo americano, Donald Trump, para evitar tarifas ao país, depois que o magnata mencionou que as tarifas alfandegárias de 25% "seguem adiante".

"Esperamos conseguir chegar a um acordo antes do fim da semana, o mais tardar na segunda-feira. Acredito que haverá um bom acordo porque até agora não houve uma única questão em que haja conflito, um problema que não possa ser resolvido", disse a presidente durante sua habitual coletiva de imprensa diária.

Trump disse a repórteres na segunda-feira que as tarifas de 25% sobre o México e o Canadá, seus parceiros no acordo comercial T-MEC, "seguem adiante".

Anunciadas no início de fevereiro, essas tarifas foram suspensas até 4 de março para negociação com Sheinbaum e o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau.

A presidente acrescentou que seu governo continua dialogando com Washington "sobre a questão da segurança e do comércio".

