Sakamoto: Com rádio e TV, Lula tenta ganhar tempo até inflação ceder

As novidades anunciadas por Lula nos programas Pé-de-Meia e Farmácia Popular fazem parte do esforço do presidente em recuperar parte de sua popularidade enquanto trabalha maneiras para baixar o preço dos alimentos e conter a inflação, afirmou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News desta terça (25).

Ontem, em pronunciamento feito no rádio e na TV, Lula anunciou que 100% dos remédios disponíveis no Farmácia Popular serão gratuitos e que a primeira parcela do programa Pé-deMeia, no valor de R$ 1.000, será paga hoje.

Com o rádio e a TV, Lula tenta ganhar tempo até a inflação começar a ceder. Como repetimos desde 2023, o que elegerá um sucessor do Lula ou ele próprio em 2026 será o arroz, o feijão, a picanha e a cerveja.

É claro que isso não é a única coisa e que há uma mudança no eleitorado. Há uma nova classe média com novas aspirações que não se reconhece no PT, com uma demanda que vai além da geração de empregos. Sabemos de tudo isso. O que corrói a popularidade de qualquer governo, contudo, é o aumento do custo de vida.

Não adianta ter PIB e salário em alta, desemprego em baixa e desigualdade caindo se o custo de vida permanece alto. A população até prefere que o salário não aumente, desde que o custo de vida caia ou fique como está. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Para Sakamoto, o governo adota medidas que, embora tenham impacto para apenas uma parte da população, ajudam-no a recuperar a imagem no curto prazo, algo essencial para lhe dar fôlego para abordar temas mais delicados, como controlar o preço dos alimentos.

O governo tem poucos instrumentos de curto prazo para agir para o barateamento da comida. Enquanto tenta buscar uma alternativa, traz a público esses programas que têm um interesse aqui e ali da população. O governo sabe que isso tem um alcance e um poder limitados, mas tenta ganhar tempo.

Já que não pode chegar no noticiário e dizer em 'deflação dos alimentos, com crescimento da economia, tudo muito bom, tudo muito bem', o governo coloca aquilo que consegue em uma tentativa de ganhar tempo. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

