Rússia acolhe posição "mais equilibrada" dos EUA em relação à Ucrânia após votação na ONU

MOSCOU (Reuters) - O Kremlin acolheu nesta terça-feira o que descreveu como uma posição muito mais equilibrada dos Estados Unidos em relação à Ucrânia, depois que o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) adotou na véspera uma resolução elaborada pelos EUA com uma posição neutra sobre o conflito.

"Vemos que os Estados Unidos estão assumindo uma posição muito mais equilibrada, o que realmente ajuda os esforços destinados a resolver o conflito na Ucrânia", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, a repórteres.

"Nós certamente acolhemos isso. Acreditamos que essa posição equilibrada demonstra um desejo real de contribuir para um acordo."

Na Assembleia Geral da ONU, na segunda-feira, os EUA se opuseram, sem sucesso, a uma resolução que exigia a retirada russa da Ucrânia. No entanto, no Conselho de Segurança, o país conseguiu a aprovação de uma resolução que pede a paz, sem atribuir culpa pela guerra.

As votações no dia do terceiro aniversário da guerra destacaram a mudança dramática na posição de Washington desde que o presidente Donald Trump assumiu o cargo em janeiro.

Elas expuseram as divisões que surgiram com os aliados dos EUA, como Reino Unido e França, que se abstiveram na resolução do Conselho de Segurança que foi apoiada por Rússia e China.

Peskov disse que a Europa ainda não adotou uma posição uniforme, mas que a postura pode mudar.

"Bem, quanto aos europeus, é claro, as declarações feitas por Bruxelas e assim por diante, incluindo as de Kiev ontem, ainda não sinalizam um equilíbrio, mas talvez, com base nos resultados dos contatos entre europeus e norte-americanos, a Europa de alguma forma gravitará em direção a um equilíbrio maior", disse ele.

(Por Dmitry Antonov)