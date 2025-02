Reino Unido aumentará gastos com defesa para 2,5% do PIB e reduz orçamento de ajuda

LONDRES (Reuters) - O Reino Unido aumentará os gastos com defesa para 2,5% do PIB até 2027 e terá como meta 3% a longo prazo, cortando seu orçamento de desenvolvimento no exterior, disse o primeiro-ministro Keir Starmer nesta terça-feira.

"Este governo iniciará o maior aumento sustentado nos gastos com defesa desde o fim da Guerra Fria", declarou Starmer ao Parlamento.

A mudança na estratégia de defesa do Reino Unido ocorre antes de Starmer voar para os Estados Unidos para se encontrar na quinta-feira com o presidente Donald Trump, que repetidamente pede que os membros da Otan, como Reino Unido, gastem mais em defesa.

Os líderes europeus ficaram surpresos no início deste mês quando o governo de Trump deixou claro que a Europa precisaria se preparar para fornecer sua própria segurança, desencadeando uma série de atividades diplomáticas.

Starmer disse que escolhas difíceis precisavam ser feitas no interesse da segurança do país e que ele financiaria o aumento dos gastos com as Forças Armadas cortando o orçamento de ajuda de 0,5% do PIB para 0,3% em 2027.

"Também estabeleceremos uma ambição clara para que os gastos com defesa aumentem para 3% do PIB no próximo Parlamento", acrescentou.

Sucessivos governos britânicos reduziram os gastos com a defesa desde a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, enquanto aumentavam os investimentos em saúde, bem-estar e educação.

A última vez que o Reino Unido gastou 3% do PIB com defesa foi em 1993/94.

