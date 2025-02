Justiça encerra ação contra Guido Mantega por supostas fraudes no Carf

A Justiça Federal de Brasília encerrou um processo contra o ex-ministro Guido Mantega por uma suposta fraude no Carf (Conselho de Administração de Recursos Fiscais).

O que aconteceu

A ação contra Mantega foi encerrada por prescrição. A Justiça abriu o processo em março de 2018 e, com base no crime do qual o ex-ministro foi acusado, o prazo para julgá-lo venceria em oito anos, ou seja, março de 2026. Como Mantega já tem mais de 70 anos, porém, esse prazo cai pela metade, o que significa que já venceu em 2022. Por isso, o juiz Antonio Claudio Macedo da Silva encerrou o caso contra ele.

O caso era derivado da operação Zelotes. Mantega foi acusado de beneficiar a empresa Cimentos Penha, que pertence a um empresário amigo do ex-ministro. Segundo a denúncia, essa empresa foi autuada pela Receita por enviar US$ 46 milhões a paraísos fiscais no exterior, e Mantega teria manipulado a composição do Carf para favorecer essa empresa no julgamento.

Mantega era acusado de crime tributário. Ele foi denunciado por "patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração fazendária", que prevê de um a quatro anos de prisão. Segundo a denúncia, ele teria influenciado na indicação de conselheiros do Carf que livraram a empresa Cimentos Penha de uma dívida de R$ 57 milhões com o Fisco, segundo o MPF.

O UOL tenta contato com os advogados de Mantega. Assim que houver resposta da defesa do ex-ministro, o texto será atualizado.