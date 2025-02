Presidente sul-coreano afastado é acusado em audiência final de impeachment de buscar "ditadura"

Por Jack Kim

SEUL (Reuters) - Os advogados do Parlamento sul-coreano que buscam a destituição do presidente Yoon Suk Yeol por causa da imposição da lei marcial, que durou pouco tempo, compararam-no a um ditador, nesta terça-feira, durante seus argumentos finais no julgamento de impeachment.

Em sua própria declaração final para os oito juízes da Corte Constitucional que estão analisando impeachment, Yoon defendeu suas decisões como legais e necessárias para proteger o país.

Yoon poderá ser destituído do cargo em menos de três anos de sua Presidência de cinco anos se o tribunal confirmar o impeachment aprovado no Parlamento, que o acusou de declarar a lei marcial em 3 de dezembro sem nenhuma base constitucional justificável.

Lee Kwang-beom, um dos advogados do Parlamento, comparou Yoon aos líderes autocráticos sul-coreanos anteriores, incluindo Park Chung-hee e Chun Doo-hwan.

Yoon queria criar um mundo em que todas as suas palavras fossem escritas na constituição e buscava privatizar o país e dominar a constituição, argumentou Lee.

"Chamamos isso de ditadura", disse ele. "No momento em que ele declarou a lei marcial, ele efetivamente desistiu de sua posição como presidente de nossa república democrática."

Outro advogado afirmou que as alegações de Yoon sobre fraude eleitoral eram teorias da conspiração que tiveram um impacto "fatal" sobre a credibilidade do sistema eleitoral.

Em seus comentários finais, Yoon rejeitou qualquer comparação de suas ações com declarações anteriores de lei marcial, dizendo que sua decisão tinha a intenção de ser um apelo ao povo para superar as "forças antiestatais", simpatizantes pró-Coreia do Norte e o impasse da oposição.

"O objetivo da lei marcial era informar o público sobre a crise nacional em que nos encontramos", declarou ele em um comunicado.

Os juízes devem levar dias para decidir se o presidente afastado será destituído do cargo ou reintegrado.