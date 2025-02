Presidente do México diz esperar ter um acordo com os EUA até 4 de março

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, afirmou nesta terça-feira, 25, que espera chegar a um acordo com os Estados Unidos até 4 de março, data em que vence a suspensão das tarifas impostas pelo presidente Donald Trump. Ela disse que pretende realizar uma nova chamada com Trump nos próximos dias para fechar os detalhes da negociação. "Espero ter uma nova chamada com Trump para fechar o acordo."

Sheinbaum minimizou o impacto da política tarifária dos EUA sobre o comércio bilateral, destacando que não há tarifas entre os dois países no momento.

"Se formos para a questão da reciprocidade, bem, permaneceríamos onde estamos agora", afirmou ela, sugerindo que as medidas adotadas por Washington não devem alterar significativamente a relação comercial entre México e Estados Unidos.