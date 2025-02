Potássio do Brasil tem autorização para avançar em projeto de Autazes

São Paulo, 25 - A Brazil Potash, empresa com sede no Canadá, anunciou nesta terça-feira, 25, que sua subsidiária Potássio do Brasil recebeu aprovação do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) para iniciar atividades de resgate de fauna e supressão de vegetação na área da mina do Projeto Autazes. Segundo nota da empresa, a permissão permitirá a escavação subsequente de dois poços profundos para acessar a mina subterrânea de potássio."O contratante para os serviços de resgate de fauna e supressão de vegetação já foi selecionado. Estamos dando outro passo vital no desenvolvimento do projeto, garantindo que não haverá interferência na preservação do patrimônio cultural amazônico para as gerações futuras", disse o presidente da Potássio do Brasil, Adriano Espeschit, no comunicado, citando ainda que foram feitos estudos prévios aprovados pelo Ipaam e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) na região.