CNT/MDA: Lula empata com Tarcísio e Bolsonaro, inelegível, em 2º turno

Pesquisa CNT/MDA divulgada hoje (25) mostra o presidente Lula (PT) empatado na margem de erro com Jair Bolsonaro (PL) e com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em cenários de segundo turno para as eleições presidenciais de 2026 — Bolsonaro está inelegível até 2030, após decisão do TSE.

O instituto MDA fez 2.002 entrevistas presenciais domiciliares entre os dias 19 e 23 de fevereiro. A margem de erro é de 2,2 pontos para mais ou para menos. O levantamento foi contratado pela CNT (Confederação Nacional do Transporte).

Cenário 1 - Lula x Bolsonaro

Jair Bolsonaro (PL) : 43,4%

: 43,4% Lula (PT): 41,6%

41,6% Branco/nulo: 12,5%

12,5% Indeciso: 2,5%

Cenário 2 - Lula x Tarcísio

Lula (PT): 41,2%

41,2% Tarcísio de Freitas (Republicanos) : 40,7%

: 40,7% Branco/nulo: 13,4%

13,4% Indeciso: 4,7%

Levantamento também testou dois cenários com Fernando Haddad (PT). O atual ministro da Fazenda também empataria com Bolsonaro e Tarcísio dentro da margem de erro.

Cenário 3 - Haddad x Bolsonaro

Jair Bolsonaro (PL) : 43,1%

: 43,1% Fernando Haddad (PT): 39,4%

39,4% Branco/nulo: 13,6%

13,6% Indeciso: 3,9%