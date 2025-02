Paraná Pesquisas: Tarcísio lideraria em SP contra Alckmin e Marçal em 2026

Do UOL, em São Paulo

Levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta terça-feira (25) mostra que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), lideraria a corrida eleitoral no estado em todos os cenários pesquisados se o primeiro turno de 2026 fosse hoje.

O que aconteceu

Tarcísio sai na frente de nomes como o do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e do ex-coach Pablo Marçal (PRTB). Também supera ministros do governo Lula, como Alexandre Padilha (PT), de Relações Institucionais, e Márcio França (PSB), de Empreendedorismo, Microempresa e Empresa de Pequeno Porto e ex-governador de São Paulo (2018-2019).

Veja os números da pesquisa de primeiro turno estimulada, quando o entrevistado é apresentado a uma lista de possíveis candidatos. Paulo Serra é ex-prefeito de Santo André, no ABC paulista.

Cenário com Tarcísio, Alckmin e Marçal

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 37,8%

37,8% Geraldo Alckmin (PSB): 24,7%

24,7% Pablo Marçal (PRTB): 16,2%

16,2% Alexandre Padilha (PT): 4,8%

4,8% Paulo Serra (PSDB): 3%

3% Não sabe/ Não respondeu: 4,5%

Nenhum/ Branco/ Nulo: 9%

Cenário com Tarcísio, Marçal e França

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 40,3%

40,3% Pablo Marçal (PRTB): 17,6%

17,6% Márcio França (PSB): 12,7%

12,7% Alexandre Padilha (PT): 7,1%

7,1% Paulo Serra (PSDB): 5,0%

5,0% Não sabe/ Não respondeu: 6,2%

Nenhum/ Branco/ Nulo: 11,1%

Cenário sem Marçal

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 48,6%

48,6% Márcio França (PSB): 16,6%

16,6% Alexandre Padilha (PT): 8,5 %

% Paulo Serra (PSDB): 5,9%

5,9% Não sabe/ Não respondeu: 7,3%

Nenhum/ Branco/ Nulo: 13%

Cenário com Nunes no lugar de Tarcísio

Ricardo Nunes (MDB): 27%

27% Pablo Marçal (PRTB): 25,6%

25,6% Márcio França (PSB): 17%

17% Alexandre Padilha (PT): 6,3%

6,3% Paulo Serra (PSDB): 5,1%

5,1% Não sabe/ Não respondeu: 6,8%

Nenhum/ Branco/ Nulo: 12,2%