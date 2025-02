Papa segue em situação crítica, mas apresenta parâmetros estáveis

Do UOL, em São Paulo

O Papa Francisco segue em estado crítico, mas estável. A informação foi divulgada pelo Vaticano em novo boletim médico na tarde desta terça-feira (25).

O que aconteceu

O Papa não registrou novos episódios respiratórios agudos, segundo a assessoria de imprensa do Vaticano. Os parâmetros de pressão da artéria pulmonar e do sistema cardiovascular continuam estáveis.

Na noite passada, o Papa passou por uma tomografia computadorizada para monitorar a pneumonia bilateral. "No início da noite, foi submetido a uma tomografia computadorizada programada para monitoramento radiológico de pneumonia bilateral. O prognóstico permanece reservado", conclui o comunicado da Igreja Católica.

A condição clínica do Santo Padre permanece crítica, mas estável. Não houve episódios respiratórios agudos e os parâmetros hemodinâmicos permanecem estáveis. No início da noite, foi submetido a uma tomografia computadorizada programada para monitoramento radiológico de pneumonia bilateral. O prognóstico permanece reservado. Pela manhã, após receber a Eucaristia, retomou suas atividades de trabalho.

Boletim de saúde do Papa Francisco

Papa tem carta de renúncia pronta caso saúde o impeça de seguir no cargo

Carta de renúncia ao cargo de líder da Igreja Católica está pronta. Papa Francisco assinou a carta há cerca de dez anos. Foi o próprio pontífice que confirmou a existência do documento em entrevista ao jornal espanhol ABC, em dezembro de 2022. Carta está de posse do secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin. "Assinei a renúncia e disse a ele: 'em caso de impedimento médico ou algo assim, aqui está minha renúncia. Você a tem'", declarou Francisco.

Na ocasião, Francisco afirmou não ter receio que o mundo saiba da existência de sua carta de renúncia. "É por isso que estou contando, para que saibam", disse, ressaltando não saber o que Parolin fez com o documento.