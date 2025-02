Padilha diz que Nísia deixa legado e fala em desafio ao voltar para a Saúde

Alexandre Padilha se manifestou no X sobre ser o novo escolhido para comandar o ministério da Saúde. Ele substitui Nísia Trindade, que foi demitida nesta terça (25), horas após um evento com o presidente Lula.

O que aconteceu

Padilha falou sobre o desafio de assumir a pasta. Em sua primeira declaração, Padilha destacou o desafio de fortalecer o SUS e agradeceu ao presidente Lula (PT) pela confiança.

Fui convidado pelo presidente @LulaOficial para ser ministro da Saúde e aceitei com muita honra essa nova missão.



Como médico infectologista, professor e pesquisador do SUS e ex-ministro da Saúde, sei do desafio que isso representa, sendo o Brasil o único país do mundo com? pic.twitter.com/0tCqQD0GQP -- Alexandre Padilha (@padilhando) February 25, 2025

Alexandre Padilha já foi ministro da Saúde durante o governo de Dilma Rousseff e agora retorna ao comando da pasta. Ele assumiu o Ministério da Saúde em 2011 e permaneceu no cargo até 2014. Posteriormente, em 2015, ocupou o posto de secretário municipal de Saúde de São Paulo durante a gestão de Fernando Haddad (PT).

"Aceitei com muita honra essa nova missão", declarou Padilha. Em sua rede social X (antigo Twitter), ele expressou sua "profunda admiração e carinho" por Nísia Trindade, que deixou o ministério nesta terça (25). "Nísia é um símbolo de compromisso e seriedade à frente da Fiocruz e do Ministério da Saúde. Ela deixa um legado de reconstrução do SUS, após anos de gestões negacionistas que custaram centenas de milhares de vidas", afirmou Padilha.

Com a saída de Padilha da SRI, ainda não foi definido quem vai assumir a pasta. O ministério, responsável pela articulação entre Planalto e Congresso, é disputado pelo PT, mas, com impasse, há possibilidade de que acabe com alguém da base.

Alexandre Padilha é médico infectologista formado pela USP (Universidade de São Paulo). Ele possui pós-doutorado em Saúde Pública pela Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) e é pesquisador do SUS (Sistema Único de Saúde).