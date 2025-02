Ozempic alivia sintomas de ovários policísticos, mas 'não é solução mágica'

Há cerca de quatro anos, a jornalista Luana Farias, 26, foi diagnosticada com síndrome dos ovários policísticos, também chamada de SOP. De acordo com o Ministério da Saúde, a condição acomete até 10% das mulheres em idade fértil; já dados da Febrasgo (Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia) indicam que esse número pode chegar a 21%.

A SOP ocorre quando há a presença de pequenos cistos em um ou nos dois ovários. Como esses órgãos são responsáveis pela produção dos hormônios femininos, essa condição provoca um desequilíbrio hormonal no corpo todo que pode causar irregularidade menstrual, acne e queda de cabelo, entre outros sintomas. No entanto, ela também pode provocar aumento de peso, o que a coloca como fator de risco para doenças como diabetes e obesidade.

"No começo, o mais perceptível foi a minha menstruação irregular, mas não me causava grandes dificuldades", afirma Luana, que procurou uma ginecologista e recebeu o diagnóstico sem grandes dificuldades. "No entanto, com o tempo, comecei a ganhar muito peso e de forma rápida. Os exames também mostraram que eu passei a apresentar um quadro de pré-diabetes, com resistência à insulina", afirma ela, que luta desde então para perder os mais de 30 quilos que ganhou desde o diagnóstico. "Este certamente é o efeito que mais me abala emocionalmente", lamenta.

É justamente esse quadro de aumento de peso e resistência à insulina apresentado por muitas pacientes de SOP que levou ao uso da semaglutida (comercializado com o nome de Ozempic) para ajudar no tratamento da SOP. De acordo com Pedro Doria, ginecologista do Hospital Nove de Julho, em São Paulo, o medicamento é um agonista do GLP-1, hormônio que ajuda a regular o apetite, controlar o índice glicêmico e promover a perda de peso. Vale dizer, no entanto, que o uso é considerado off-label. "Ou seja, o uso para essas pacientes não está previsto em bula, mas pode, sim, ser considerado em alguns casos devido aos efeitos benéficos para essa condição", explica o médico.

Kelly Pessôa, coordenadora do curso de enfermagem do Uninassau (Centro Universitário Maurício de Nassau Caruaru), de Aracaju (AL), lembra que isso não é um caso isolado. "Estudos em andamento e a experiência clínica indicam possíveis benefícios para essas pacientes, especialmente as com obesidade ou resistência à insulina, assim como ocorre com a metformina [medicamento utilizado para controlar os níveis de glicose no sangue em pacientes de diabetes tipo 2]", diz ela, que também atua no acompanhamento de mulheres que sofrem com a SOP nas Unidades de Saúde da Família.

De fato, um estudo publicado em 2024 no periódico Frontiers in Endocrinology mostrou que, dois anos após serem tratadas com semaglutida e metformina por três meses, associando com mudanças no estilo de vida, 84% das mulheres que participaram do estudo engordaram, mas ainda apresentavam um peso corporal menor do que no início do estudo.

Como o Ozempic age na SOP?

O uso da semaglutida pode ajudar a melhorar o perfil metabólico da mulher, promovendo perda a perda de peso. No entanto, vale dizer que a SOP é uma condição crônica, ou seja, não há cura para ela. "O uso desse medicamento visa auxiliar no manejo da síndrome e dos sintomas dela", reforça Maurício Abrão, ginecologista e diretor do Centro Avançado de Ginecologia e Cirurgia Ginecológica da BP - A Beneficência Portuguesa de São Paulo.

Outro benefício indireto do uso do medicamento —e dos seus efeitos na SOP— é a melhora indireta da fertilidade da mulher, que é bastante afetada pela irregularidade de ciclos ocasionada pelo desequilíbrio hormonal. "A semaglutida não aumenta nem reduz as taxas de gravidez, tanto natural quanto por reprodução assistida", explica Pedro Peregrino, ginecologista e obstetra do Hospital e Maternidade Santa Joana em São Paulo. "Mas se a paciente está usando a semaglutida para reduzir o peso, controlar diabetes e obesidade, existe um efeito benéfico indireto, porque sabemos que esses fatores podem diminuir a taxa de gravidez, tanto natural quanto por reprodução assistida", diz.

Priscilla Cukier, endocrinologista do Hospital Santa Catarina, de São Paulo, afirma que, ao controlar os fatores associados à síndrome, os efeitos são positivos na regularização menstrual e na redução dos sintomas de SOP. No entanto, ela lembra que o uso da medicação não pode ser a única estratégia de tratamento para o problema. "Se a perda de peso pelo uso da semaglutida não for sustentada após a suspensão do tratamento, os sintomas da SOP podem voltar", diz.

Por isso, ela afirma que, além do remédio, as mulheres com SOP devem mudar hábitos e procurar ter uma alimentação saudável, rica em nutrientes e pobre em alimentos processados, e praticar atividade física de forma regular. "Não é necessário o uso contínuo da medicação, desde que a paciente consiga manter o peso saudável por meio de outras intervenções", explica a especialista.

Luana, que começou a utilizar a semaglutida em janeiro deste ano, está ciente desse compromisso. "Já perdi quatro quilos, mas sei que não é uma solução mágica", afirma. "Para que o tratamento funcione, o médico me recomendou uma mudança de hábitos, com exercícios físicos, uma alimentação mais saudável e beber mais água", diz ela, que também faz acompanhamento nutricional e psicológico como parte do seu tratamento.

Quais são os riscos?

Além de não ser uma "solução mágica", como disse Luana, o uso de semaglutida também pode ser incômodo, com efeitos adversos que podem variar de moderados a intensos.

"Nos primeiros dias eu me senti bem mal, pensei 'por que inventei de tomar isso'", relembra a jornalista, que experimentou bastante enjoo, desconforto gastrointestinal, dor de cabeça e indisposição. "A primeira dose me deixou realmente mal, mas na segunda aplicação, meu corpo parecia ter se adaptado melhor. Aí, na terceira aplicação, a dose aumentou e eu voltei a me sentir mal", conta.

De acordo com Maurício Abrão, como qualquer medicamento, a semaglutida apresenta, sim, efeitos adversos e riscos. Os mais comuns são náuseas, vômitos, diarreia ou constipação, especialmente no começo do tratamento. "Em casos raros, podem ocorrer hipoglicemia, principalmente se for usada em combinação com outros medicamentos para diabetes, pancreatite e problemas na vesícula biliar", afirma o médico.

"Além disso, ainda não existem estudos robustos e de longo prazo avaliando os efeitos da semaglutida especificamente na SOP, o que reforça a necessidade de cautela e acompanhamento médico rigoroso quando esta for a opção de tratamento", alerta o especialista.

Por fim, é importante que as pacientes se protejam e evitem engravidar durante o tratamento com a semaglutida. "Alguns estudos já demonstraram associação entre o medicamento e risco de malformação no feto", alerta Pedro Peregrino. "Orientamos a não engravidar e, quando parar, esperar pelo menos dois meses para tentar, se for um desejo dela."