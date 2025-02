Caso Gritzbach: Dono de fintech suspeita de lavar dinheiro do PCC é preso

Duas fintechs são alvos em uma operação da Polícia Federal para desmontar um esquema de lavagem de dinheiro do PCC. A investigação começou após delação de Vinicius Gritzbach, morto a tiros no aeroporto de Guarulhos no final do ano passado.

O que aconteceu

Um policial civil foi preso. Cyllas Salerno Elia Junior, proprietário da 2GO Bank, já tinha sido detido em outra operação da PF no ano passado por ligações com lavagem de dinheiro. Ele foi beneficiado por um habeas corpus no final de 2024.

Gritzbach contou à polícia que o PCC usava fintechs para lavar dinheiro de atividades criminosas. A polícia descobriu que as empresas 2GO Bank e Invbank ofereciam serviços financeiros como alternativa aos bancos tradicionais. "Elas constituíram engenharia financeira complexa para velar os reais beneficiários".

Também são cumpridos dez mandados de busca e apreensão em endereços de São Paulo, Santo André e São Bernardo. Investigadores do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) também participam da operação.