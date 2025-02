Nunes inaugura 'prisômetro' com dados em tempo real do Smart Sampa

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) inaugurou na manhã desta terça-feira (25) o "prisômetro", que revela em tempo real o número de presos com o auxílio das 23 mil câmeras do Smart Sampa em frente à central de monitoramento do programa, no centro histórico da capital paulista.

O que aconteceu

Totem revela "placar" de suspeitos presos. Quase 2 mil pessoas foram detidas com o auxílio das câmeras.

Neste ano, foram 401 pessoas capturadas. Em fevereiro, já foi possível prender 143 pessoas com base nas imagens registradas pelo sistema. Foram 719 foragidos da Justiça capturados.

Nunes inaugura 'prisômetro' com dados em tempo real de detidos com auxílio de câmeras Imagem: Herculano Barreto Filho/UOL

Programa pretende rastrear aproximação de suspeitos de violência doméstica. Segundo o prefeito, a iniciativa será possível com o auxílio do monitoramento identificando a aproximação da tornozeleira eletrônica no local onde está a vítima.

"Prisômetro" busca convênio com o governo federal para identificar com o auxílio das câmeras as placas de veículos com registro de furto ou roubo. Segundo o prefeito Ricardo Nunes, a iniciativa deve contar com ações em conjunto entre a Polícia Civil, PM e Guarda Municipal.