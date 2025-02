Nunca conversei ou fui perguntado por Lula sobre reforma ministerial, diz Haddad

(Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira que nunca conversou ou foi perguntado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o tema da reforma ministerial.

Em evento do BTG Pactual, em São Paulo, Haddad afirmou que debates dentro do governo são normais, antes de avaliar que hoje vê mais convergência entre ministros da equipe econômica e aqueles que atuam próximo de Lula do que dois anos atrás.

Lula vem discutindo possíveis trocas no comando de pastas em meio à veiculação de notícias de que ministros teriam levado ao presidente críticas a Haddad, responsabilizando ações da Fazenda pela queda de popularidade do governo.

"É normal o tipo de debate que eu enfrento dentro do governo... Vai haver quem pense de um jeito ou de outro, mas eu acredito que se nós compararmos com dois anos atrás, vejo muito mais convergência hoje do que divergência em relação a quem está sentado na mesa junto ao presidente", disse.

"Nunca conversei com o presidente nem com nenhum colega de ministério sobre reforma ministerial, e nem fui perguntado pelo presidente sobre o que eu achava de uma reforma ministerial."

Entre as avaliações feitas por Lula está a possibilidade de colocar na Secretaria de Relações Institucionais a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, conhecida por confrontar publicamente a agenda de ajustes defendida por Haddad.

No evento, o ministro da Fazenda voltou a afirmar que não será candidato nas próximas eleições e disse acreditar que o calendário eleitoral de 2026 não vai comprometer a agenda do governo neste ano.

(Por Bernardo Caram)