Novo Caoa Chery Tiggo 7 híbrido faz 36,9 km/l e mira BYD e GWM; veja preços

O Caoa Chery Tiggo 7 Plug-in Hybrid estreia no Brasil com boa autonomia elétrica, recheado de itens de série e, como de praxe, com preço competitivo. O SUV médio que recarrega na tomada chega com 317 cv de potência, consumo de até 36,9 km/l e R$ 239.990 na etiqueta de preço. O objetivo é colocar uma pulga atrás da orelha de compradores de BYD Song Plus e GWM Haval H6, líderes da categoria.

E a aposta é no pacote. Primeiro o motor 1.5 turbo de 147 cv que trabalha em conjunto com duas unidades elétricas (que somam 170 cv) — tudo localizado na dianteira. Além dos 317 cv, o torque combinado entrega 56,6 kgfm. De acordo com a marca sino-brasileira, o zero a 100 km/h é feito em 6,8 segundos e o carro pesa 1.704 kg.

A média de consumo, segundo o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV), é de 36,9 km/l na cidade e 30,2 km/l na estrada. A pedido dos consumidores por mais autonomia, a fabricante aumentou o tanque de combustível, que saiu de 51 litros para 60 l. O SUV médio plug-in híbrido ainda pode rodar 63 km no modo elétrico, graças à bateria de 19,3 kWh.

Em termos de comparação, o GWM Haval H6 PHEV19 tem 326 cv, 74 km de autonomia elétrica e custa R$ 244 mil. Já o BYD Song Plus consegue rodar 105 km, 235 cv e preço também na casa dos R$ 240 mil.

Imagem: Raphael Panaro/UOL

A configuração plug-in, importada da China, vai compor o portfólio do Tiggo 7 que, atualmente, traz mais três alternativa de motorização: Sport (1.5 turboflex de 150 cv), Pro (1.6 turbo de 187 cv) e Hybrid (1.5 turboflex híbrido leve de 160 cv).

O objetivo, claro, é continuar o crescimento de vendas do SUV médio, que pulou de 6.350 unidades em 2023 para nada menos que 39.897 no ano passado — um aumento superlativo de quase 400%. Desde que foi lançado em 2019, já vendeu mais de 55 mil exemplares. Veja como fica a gama:

Tiggo 7 Sport - R$ 146.990

Tiggo 7 Pro Max Drive - R$ 176.990

Tiggo 7 Pro Hybrid Max Drive - R$ 181.990

Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid Max Drive - R$ 239.990

Para se diferenciar visualmente das demais configurações, o Tiggo 7 PHEV traz novo para-choque com luzes diurnas de LED horizontais na parte inferior. A grade segue com padrão de diamantes (composto por inúmeros losangos) e uma nova roda de 18 polegadas com acabamento diamantado.

Imagem: Raphael Panaro/UOL

No quesito lista de equipamentos, o SUV é bem servido: tem 24,6 polegadas de telas integradas do painel de instrumentos digital e central multimídia, som premium da Sony com oito-alto falantes, carregador por indução, Apple Carplay e Android Auto sem fio, câmera 360°, monitor de ponto cego e bancos com aquecimento.

Já o sobrenome Max Drive acrescente tecnologias de segurança, como frenagem autônoma de emergência, alerta de distância, colisão frontal e traseira, e de saída de faixa, assistência de permanência na faixa de rodagem com correções no volante, além de controle inteligente do farol alto e assistente de congestionamento, que emite um som quando o carro da frente se move.

Tiggo 8 PHEV renovado

O Tiggo 8, por sua vez, foi apenas atualizado. O SUV grande já era vendido com motorização híbrida plug-in. Também produzido na China, traz o mesmo conjunto de motores e bateria do Tiggo 7 PHEV, mas a autonomia elétrica é de 54 km.

Imagem: Raphael Panaro/UOL

O consumo médio combinado, por sua vez, é de 32,7 km/l na cidade e 27,9 km/l na estrada. Por ser mais pesado, o zero a 100 km/h leva 7,2 s. O preço foi reajustado em R$ 15 mil e o modelo agora custa R$ 279.990.

Esteticamente, o utilitário de sete lugares adota a linguagem visual que estreou no final do ano passado na versão Pro, com pequenas mudanças na dianteira, especialmente na grade, e um novo arranjo das lanternas de LED. As rodas são aro 19 diamantadas.

Imagem: Raphael Panaro/UOL

O modelo tem uma pegada mais luxuosa frente ao 'irmão' menor. O acabamento interno tem opção da cor marrom para aumentar a sensação premium, assim como materiais mais esmerados na finalização (misturando couro, preto metálico e texturas diferentes no painel e portas).

Os bancos, por sua vez, têm ajustes elétricos, massageadores, bem como função de resfriamento ou aquecimento. O do passageiro, inclusive, se torna uma espécie de classe executiva, com apoio para os pés.

A manopla de câmbio é mais minimalista que a alavanca do Tiggo 7. Por fim, o Tiggo 8 PHEV tem a volta de alguns botões físicos no console central (um pedido dos clientes) e o tanque de combustível também chega a 60 litros — 15 litros a mais que antes.

Tiggo 8 Max Drive - R$ 190.990

Tiggo 8 Pro - R$ 201.990

Tiggo 8 Plug-in Hybrid Max Drive - R$ 279.990

Como andam?

O trajeto do test-drive foi curto, cerca de 8 km, mas deu para perceber que o Tiggo 7 pode dar mesmo trabalho aos SUVs conterrâneos. No trânsito intenso, o modo elétrico suaviza a experiência com ausência de vibração, ruídos e a transição para combustão é feita de forma muito suave, quase imperceptível.

E quando se pisa mais fundo no acelerador, o modelo entrega ligeireza nas respostas para sair de uma enrascada no congestionamento ou fazer uma ultrapassagem em curto espaço.

A Caoa Chery diz que recalibrou o conjunto de suspensão e amortecedores, mas o acerto não inibe sacolejos e reverberações para os passageiros. Por outro lado, deixa o carro mais 'na mão', apesar da direção não ser tão direta.

Dentro, as telas digitais são um show à parte, cheia de informações e com um design bem clean. Com o preço de lançamento de R$ 239.990, o Tiggo 7 PHEV, é uma opção que deve ser considerada para quem pensa no custo-benefício.

O Tiggo 8 pode ter o mesmo trem de força do Tiggo 7, mas entrega uma experiência bem mais requintada e de muito mais conforto. O modelo para sete ocupantes tem um habitáculo, digamos, premium, com diversos materiais, poucos botões e tudo de extremo bom gosto. A nova opção dos bancos no tom chamado terracota são a cereja do bolo para dar um ar mais sofisticado.

E, assim como no Tiggo 7, a engenharia mexeu na suspensão e o Tiggo 8 parece até ser mais caro do que aparenta pela qualidade de rodagem. As imperfeições no asfalto são absorvidas facilmente e não causam nenhum tipo de desconforto para quem vai dentro.

A direção tem um peso correto para a cidade e os 317 cv são mais que suficientes para mover o SUV médio-grande. Por R$ 280 mil, o Chery aparece com uma ótima opção para quem está buscando um Jeep Commander, por exemplo.