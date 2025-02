O que é neurite vestibular, doença que fez Dilma Rousseff ser internada

A ex-presidente Dilma Rousseff "responde bem" ao tratamento a que está submetida após ser internada em Xangai, na China. De acordo com a equipe da dela, o quadro médico é uma neurite vestibular, um distúrbio causado por uma inflamação no nervo do equilíbrio. A alta da ex-presidente está prevista "para os próximos dias", sem previsão específica.

Dilma foi internada na sexta-feira (21) após uma "crise de pressão alta". Ela foi diagnosticada, posteriormente, com neurite vestibular, um distúrbio causado por uma inflamação no nervo do equilíbrio.

O que é neurite vestibular?

É uma inflamação no nervo do labirinto. A doença causa um ataque súbito e grave de vertigem -que pode confundir com labirintite. Isso acontece porque a informação que seria interpretada normalmente pelo cérebro chega deturpada, causando sintomas que podem aparecer subitamente.

Doença afeta nervo que ajuda a controlar o equilíbrio. Por isso, as pessoas sentem vertigem de uma forma muito intensa. Outros sintomas envolvem náuseas, dificuldade de equilíbrio e concentração.

Tratamento alivia apenas sintomas. A vertigem costuma passar rápido, mas a sensação de tontura pode durar dias ou até meses. Medicamentos específicos para cada manifestação, além de fisioterapia, podem ajudar neste caso.

* com informações do portal do Drauzio Varella e do MSD Manual.