Narcotraficante do PCC lavou R$ 11 mi por fintech investigada pela PF

Um narcotraficante influente do PCC lavou R$ 11 milhões por meio de uma fintech alvo da Polícia Federal. A investigação é um desdobramento da delação de Vinicius Gritzbach, morto a tiros no aeroporto de Guarulhos no final do ano passado.

O que aconteceu

Anselmo Becheli Santa Fausta, conhecido como Cara Preta, foi o principal investidor da Invbank. Ele era envolvido com o tráfico internacional de drogas e foi morto a tiros em 27 de dezembro de 2021 a mando de Gritzhbach, segundo uma denúncia do Ministério Público.

Gritzbach lavava dinheiro para integrantes do PCC, inclusive Cara Preta. O narcotraficante foi morto após desconfiar que o empresário desviou pelo menos R$ 200 milhões do valor investido. Ele começou a cobrar a devolução do dinheiro e exigir a prestação de contas das operações.

Em delação, Gritzbach contou à polícia que o PCC usava fintechs para lavar dinheiro de atividades criminosas. A polícia descobriu que os bancos digitais 2GO Bank e Invbank ofereciam serviços financeiros para pessoas que queriam ocultar capitais, lavar dinheiro ou enviar e receber quantias do exterior. "Elas constituíram engenharia financeira complexa para velar os reais beneficiários".

Sistema bancário ilegal de fintechs lavou cerca de R$ 6 bilhões. O esquema contava com o envolvimento de dezenas de pessoas, incluindo policiais civis, militares, gerentes e contadores de banco. Os criminosos também atuavam nos EUA, Canadá, Panamá, Argentina, Bolívia, Colômbia, Paraguai, Peru, Holanda, Inglaterra, Itália, Turquia, Dubai e especialmente Hong Kong e China, para onde se enviava a maior parte dos recursos de origem ilícita.

Policial civil foi preso hoje. Cyllas Salerno Elia Junior, dono da fintech 2GO Bank, já tinha sido detido em outra operação da PF no ano passado por participar do sistema bancário ilegal para lavagem de dinheiro. Ele foi beneficiado por um habeas corpus no final de 2024.

Foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão em endereços de São Paulo, Santo André e São Bernardo. A Justiça também determinou o bloqueio de valores de oito contas bancárias e a suspensão temporária das atividades da 2GO e Invbank. Investigadores do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) também participaram da operação.

Cartões, documentos e dinheiro vivo são apreendidos na Operação Hydra Imagem: Divulgação/Gaeco