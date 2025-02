Na Coreia do Sul, presidente Yoon nega em julgamento tentativa de 'insurreição'

O presidente sul-coreano suspenso, Yoon Suk-yeol, negou nesta terça-feira (25), em seu julgamento, qualquer desejo de "insurreição" durante sua tentativa fracassada de impor a lei marcial, que mergulhou o país em uma crise sem precedentes.

"A oposição alega que eu declarei a lei marcial para estabelecer uma ditadura e expandir o meu poder. Este é um plano fabricado para me acusar de insurreição", declarou Yoon no final de uma audiência no Tribunal Constitucional.

A Coreia do Sul enfrentava "uma crise existencial", acrescentou numa tentativa de justificar a sua decisão de estabelecer a lei marcial em 3 de dezembro de 2024.

Mais de dois meses e meio depois, o Tribunal Constitucional realizou na terça-feira (25) a última audiência do julgamento de impeachment do presidente Yoon antes de decidir o seu destino: destituição definitiva ou regresso ao poder.

A Coreia do Sul mergulhou no caos político desde que o antigo chefe de Estado pôs fim ao regime civil por algumas horas, num golpe rapidamente frustrado pela Assembleia Legislativa.

O promotor Lee Gum-gyu falou com emoção sobre seu filho, um soldado em serviço que, segundo ele, foi forçado a aplicar a lei marcial introduzida pelo presidente.

"Como cidadão e pai, sinto raiva e traição em relação a Yoon, que tentou transformar meu filho em um soldado da lei marcial", disse ele no tribunal.

Responsável por apresentar argumentos a favor da destituição do presidente, o deputado oposicionista Jung Chung-rae declarou ao final da audiência que "um grande número de pessoas teria perdido suas vidas se a lei marcial tivesse permanecido em vigor".

Os oito juízes do Tribunal Constitucional devem então deliberar. Eles terão de escolher entre ratificar a moção de impeachment votada pelo Parlamento, e assim demitir definitivamente o líder conservador, ou reintegrá-lo nas suas funções.

Do lado de fora do tribunal, apoiadores de Yoon se reuniram, gritando "pare o impeachment!" Eles também brandiram cartazes hostis à Coreia do Norte e ao Partido Comunista Chinês, que apoiadores do presidente acusam, sem provas, de ter fraudado as eleições legislativas do ano passado para favorecer a oposição.

Um veredito é esperado em meados de março.

Os dois ex-presidentes julgados em circunstâncias comparáveis, Park Geun-hye (demitida e presa) e Roh Moo-hyun (reintegrado), conheceram o seu destino respetivamente 11 e 14 dias após o final dos debates.

Se Yoon sofrer impeachment, uma nova eleição presidencial terá de ser realizada dentro de 60 dias. Este resultado requer o voto favorável de seis juízes, com veredito esperado para meados de março.

"Ditadura legislativa"

Yoon, de 64 anos, foi suspenso pela Assembleia Nacional e preso - a primeira vez para um chefe de Estado titular no país. Ele está sendo julgado desde 20 de fevereiro pelo Tribunal Constitucional de Seul por "insurreição", crime punível com a morte.

Na noite do anúncio da lei marcial, o presidente expressou o seu desejo de proteger o país das "forças comunistas norte-coreanas" e de "eliminar elementos hostis ao Estado".

A lei marcial pode ser usada em tempos de grande emergência nacional, como a guerra. Mas para a oposição, o presidente tomou medidas extraordinárias injustificadas.

Kim Hong-il, um dos seus advogados, afirmou que a suspensão do Estado civil "não tinha a intenção de paralisar o Estado". Segundo ele, o seu objetivo era "alertar a população sobre a crise nacional provocada pela ditadura legislativa do partido dominante da oposição, que tinha dificultado a administração".

Amplamente apoiado pelos adversários de Yoon, o Parlamento torpedeou todos os seus projetos, incluindo o orçamento. Além disso, a antiga equipe jurídica do presidente afirma que o estabelecimento da lei marcial foi necessário para investigar uma alegada fraude eleitoral durante as eleições legislativas de 2024, vencidas com folga pelo Partido Democrata, a principal força da oposição.

Segundo um estudo do Instituto Realmeter publicado segunda-feira (24), 52% dos sul-coreanos são a favor da destituição do presidente.

(Com AFP)