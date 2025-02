Marcopolo tem resultado dentro do esperado no 4º tri, prevê vendas crescentes em 2025

SÃO PAULO (Reuters) -A Marcopolo teve alta 17% no lucro líquido do quarto trimestre, a R$318,8 milhões, com uma expansão de mais de 60% no resultado operacional sobre um ano antes, em meio a uma retomada do mercado de transporte no país, apesar do ambiente de elevação de juros, informou a montadora de carrocerias de ônibus nesta terça-feira.

A companhia apurou lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de R$461,4 milhões nos últimos três meses do ano passado, crescimento de 60,5% na mesma comparação.

Analistas, em média, esperavam lucro líquido de R$331,8 milhões para a Marcopolo no período, com Ebitda de R$468 milhões.

A empresa teve receita líquida de 2,7 bilhões de reais no último trimestre de 2024, crescimento de 30,1% sobre um ano antes. A expectativa média do mercado indicava um faturamento para o período de R$2,54 bilhões, segundo a Lseg.

A companhia, que é a maior montadora de carrocerias de ônibus da América Latina, tem operações nos Estados Unidos, Canadá, África, Austrália e China.

"A gradual recuperação do mercado brasileiro de ônibus, após uma década marcada pela inconsistência e renovação inferior à necessária para renovação das frotas, projeta volumes crescentes também para 2025, mesmo em um cenário de altas taxas de juros", afirmou a Marcopolo no balanço.

Segundo a empresa, a perspectiva decorre em parte de entregas menores que as previstas em 2024 de veículos em segmentos como elétricos e para atender o programa federal Caminho da Escola.

Somente no programa de transporte escolar, a Marcopolo projeta entregas de 5.189 ônibus em 2025 e 2026 diante de prorrogação de licitação de 2023 por mais um ano. Em 2024, a empresa entregou para o Caminho da Escola 2.531 veículos.

Além disso, a Marcopolo afirmou sem dar detalhes que sua carteira de ônibus elétricos começou este ano com um volume "superior à totalidade de unidades entregues em 2024".

A empresa também afirmou que espera exportações maiores a partir do Brasil este ano diante do cenário cambial mais favorável e com a demanda mostrando "boas perspectivas em mercados relevantes como América Latina e África".

(Por Alberto Alerigi Jr.)