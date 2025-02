Manifestações na Síria denunciam ocupação de parte do país por Israel

Vários comícios contra Israel foram realizados na Síria nesta terça-feira (25), para protestar contra a ocupação de parte do país pelo Exército israelense, mas também para denunciar comentários feitos por Benjamin Netanyahu no domingo (23). O primeiro-ministro israelense disse que se opõe ao envio do Exército sírio para o sul do país, comentário percebido como um apelo à divisão da nação.

Após a queda de Bashar al-Assad, as forças israelenses avançaram para o território sírio e realizaram numerosos ataques contra infraestruturas militares, a fim de impedir que as novas autoridades, lideradas pelo movimento radical islâmico HTS, colocassem as mãos no arsenal do antigo regime. Desde então, Israel - que já anexou parte das Colinas de Golã, reconhecidas internacionalmente como território sírio - mantinha as suas intenções pouco claras.

Diante de uma promoção de novos oficiais em Holon, no centro de Israel, Benyamin Netanyahu esclareceu sua visão. "Não permitiremos que o novo Exército sírio entre na área ao sul de Damasco", declarou ele. Antes de continuar: "Exigimos a desmilitarização total do sul da Síria".

Presença armada "por tempo indeterminado"

O chefe do governo israelense diz, portanto, que recusa o envio de novas forças sírias para toda uma parte do país. As forças do exército "permanecerão na região do Monte Hermon e arredores por um período de tempo indefinido, a fim de proteger as nossas localidades e combater quaisquer ameaças", disse Netanyahu em Holon.

Estes são os comentários que suscitaram a ira de diversas organizações sírias no sul do país. Primeiramente em Deraa, Sueida e Quneïtra, mas também em outras cidades, como a capital Damasco, Homs ou Latakia. As falas do primeiro-ministro são denunciadas como tentativas de "impor divisão" à Síria.

"Rejeitamos qualquer projeto que vise fragmentar o nosso país ou prejudicá-lo", escreve o Conselho de Deraa, uma grande cidade no sul do país. Os manifestantes retomam um dos slogans da revolução contra Bashar al-Assad: "o povo sírio é um só".

Os participantes da conferência de diálogo nacional em Damasco denunciaram as "declarações provocativas" do primeiro-ministro israelense. Num texto final lido pelo membro do comitê preparatório Hoda al-Atassi, os participantes enfatizaram a sua "rejeição das declarações provocativas" de Netanyahu e condenaram a "intrusão israelense nos territórios sírios".