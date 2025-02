Kotscho: Queda de popularidade levou governo Lula a ligar 'modo desespero'

A falta de novos projetos e a queda de popularidade do governo Lula (PT) ligaram o "modo desespero" na equipe do presidente, avaliou o colunista Ricardo Kotscho no UOL News, do Canal UOL, nesta terça-feira (25).

Quanto mais o governo gasta dinheiro, maiores serão os juros e a inflação, e isso vira um círculo vicioso, não vai dar certo. Está na hora de dar um freio de arrumação geral e reformar de verdade o governo, iniciar a segunda metade do terceiro mandato com ideias novas, gente nova.

Eles estão andando em círculo. Não dá mais para viver do Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida. Eu acho que a queda na popularidade está provocando mais queda na popularidade, porque ligou o 'modo desespero'. Vai para o tudo ou nada, e não é assim que as coisas funcionam. Ricardo Kotscho, colunista do UOL

Sob orientação do novo chefe da Secom (Secretaria de Comunicação da Presidência), Sidônio Palmeira, Lula fez nesta segunda (24) um pronunciamento em rede nacional e requentou duas apostas de seu mandato, os programas Farmácia Popular e o Pé-de-Meia. Não foram apresentadas novidades referentes aos dois programas. O pronunciamento durou pouco mais de dois minutos.

Ao Canal UOL, Kotscho afirmou que não vê possibilidade de mudança nesse cenário em breve.

Lamento muito dizer isso, mas é um momento muito difícil que o governo Lula está passando. Não vejo, a curto prazo, as saídas [para a crise]. Não vejo nenhuma ideia nova, nenhum projeto sendo discutido no Congresso. O governo está correndo atrás, a todo momento, dos prejuízos. E isso se reflete nos números das pesquisas. Ricardo Kotscho, colunista do UOL

Pronunciamento em meio à queda de popularidade

O pronunciamento de Lula ocorreu durante período com pior índice de aprovação dos três mandatos: a aprovação do governo Lula chegou a uma marca inédita: em dois meses, caiu de 35% para 24%, segundo pesquisa Datafolha divulgada no último dia 14.

A reprovação do governo também é recorde, passando de 34% para 41%. A "crise do Pix" e a alta no preço dos alimentos ajudam a explicar a queda da popularidade do presidente, que tem apostado na comunicação do governo para reverter a imagem ruim.

Bergamo: 'Governo Lula está desarticulado e sem eixo'

Durante o UOL News, a colunista da Folha Mônica Bergamo avaliou que o Governo Lula (PT) segue desarticulado, pouco ousado e fora do eixo.

Estamos falando só de um semestre, porque no primeiro já não será. Eles não têm como fazer essa marca [política]. O Sidônio [Palmeira, chefe da Secom] não tem como criar essa mágica, porque o governo está de fato desarticulado, pouco ousado e não está conseguindo encontrar esse eixo para que o resto seja, que coordene todo o resto, que aglutine todas as outras políticas. Mônica Bergamo, colunista da Folha

