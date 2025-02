Bergamo: Governo Lula está desarticulado, pouco ousado e sem eixo

O Governo Lula (PT) está desarticulado, pouco ousado e não está conseguindo encontrar o caminho certo, avaliou a colunista Mônica Bergamo no UOL News, do Canal UOL, nesta terça-feira (25).

Estaremos falando só de um semestre, porque no primeiro já não será. Eles não têm como fazer essa marca, o Sidônio [Palmeira, chefe da Secom] não tem como criar essa mágica porque o governo está de fato desarticulado, pouco ousado e não está conseguindo encontrar esse eixo para que o resto seja, que coordene todo o resto, que aglutine todas as outras políticas. Mônica Bergamo, colunista da Folha

Sob orientação do novo chefe da Secom (Secretaria de Comunicação da Presidência), Sidônio Palmeira, Lula fez nesta segunda-feira (24) um pronunciamento em rede nacional e requentou duas apostas de seu mandato, os programas Farmácia Popular e o Pé-de-Meia. Não foram apresentadas nenhuma novidade referentes aos dois programas. O pronunciamento durou pouco mais de dois minutos.

Na sequência, o colunista do UOL Josias de Souza endossou a opinião de Mônica Bergamo.

A Mônica tem toda a razão, Fabíola. Se você pega a gestão Fernando Henrique [presidente entre 1994 e 2002], nós tínhamos um tigre na sala, que era a hiperinflação. O governo domou o tigre e entregou. Uma economia estabilizada e a estabilidade da moeda foram a grande marca da gestão Fernando Henrique Cardoso.

E o Lula que sucedeu o Fernando Henrique [em 2002] também adicionou à sua administração uma grande marca. Ele se beneficiou da estabilidade da moeda e introduziu o progresso social, fez o Bolsa Família juntou ali para o dispersos no governo juntou num programa só e criou o Bolsa Família que distribuiu renda tirou pessoas da faixa da pobreza da extrema pobreza e essa. Josias de Souza, colunista do UOL

