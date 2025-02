Lula demite Nísia horas após evento e puxa Padilha para a Saúde

O presidente Lula (PT) demitiu Nísia Trindade do Ministério da Saúde nesta terça-feira (25). O ministro Alexandre Padilha, atualmente nas Relações Institucionais, vai substituí-la.

O que aconteceu

Troca acontece no mesmo dia em que Nísia anunciou ao lado presidente a vacina brasileira contra a dengue. Substituição dá início à reforma ministerial que o petista vai promover em seu gabinete —Nísia é a quinta ministra demitida do governo.

A informação foi confirmada por nota da Secom (Secretaria de Comunicação) no começo da noite. "O presidente agradeceu à ministra pelo trabalho e dedicação à frente do ministério", diz o texto de poucas linhas.

Nísia se reuniu com Lula no Planalto por volta das 14h30, poucas horas após o evento da vacina. Na sequência, recebeu Padilha. Ele deverá assumir oficialmente na próxima quinta (6), depois do Carnaval.

Saída da ministra ocorre depois de pressão do Congresso. De histórico acadêmico e técnico, Nísia é criticada por parlamentares por uma suposta falta de traquejo político, em especial na hora de liberar verbas.

Ainda não foi definido quem vai para o lugar de Padilha. A pasta, responsável pela articulação entre Planalto e Congresso, é disputada pelo PT, mas, com impasse, há possibilidade de que acabe com alguém da base.

Demissão era esperada, mas a ministra passou por fritura nas últimas semanas. Como em outras situações, Lula demorou para fazer o anúncio depois de meses de especulações, que seguem à medida que se aguardar (e os partidos pressionam por) uma reforma ministerial mais ampla.

Após o encontro com a ministra, o Instagram de Lula postou dos dois para falar da iniciativa das vacinas. Nísia também seguiu postando nas redes sociais como ministra vigente, mesmo após a conversa.

Lula segurou-a por dois anos. Agora, coloca um político no cargo —médico, que já geriu o ministério antes— para dar mais vazão e melhor interlocução às emendas parlamentares.

Cargo cobiçado

Presidente da Fiocruz durante a pandemia, Nísia foi alçada ao cargo pelo perfil técnico. E é exatamente por este perfil, com os resquícios da covid-19 ainda no retrovisor, que Lula a manteve mesmo com pressão para que fosse trocada, dizem auxiliadores.

Saúde é uma das pastas mais cobiçadas do governo. Com orçamento de R$ 218,5 bilhões em 2024, o ministério tem interlocução direta com estados e municípios para liberação de verba para projetos regionais de impacto imediato na população.

Reclamação é que faltava "interlocução política". Segundo parlamentares, Nísia recebia pouco os deputados e muitas vezes demorava para liberar emendas, algo que era geralmente resolvido pelo ex-presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), que também cobiçava a pasta.

Defensores da ministra dizem que faltava mesmo é "dar um jeitinho". Segundo auxiliares, ela procurou manter diretrizes técnicas para o fluxo do dinheiro mesmo com pedidos de flexibilização de dentro do Planalto.

Reforma ministerial

Padilha deverá cumprir o papel de melhorar a relação com o Congresso. Além de já ter ocupado a Saúde entre 2011 e 2014, na gestão Dilma Rousseff (PT), ele é deputado desde 2019.

Espera-se que ele tenha um desempenho "mais tranquilo" do que nas Relações Institucionais. Padilha foi desautorizado na pasta em diversos momentos, e, sem diálogo com Lira, acabava muitas vezes impossibilitado de exercer o papel de interlocução que lhe foi designado.

As maiores probabilidades para SRI são lideranças petistas, como o deputado José Guimarães (PT-CE) ou o senador Jaques Wagner (PT-BA), além de nomes da base, como o deputado Isnaldo Bulhões (MDB-AL). No centrão, poucos têm se mostrado entusiasmados.

Outras pastas deverão mudar em breve. Também é esperada a troca de Márcio Macêdo na Secretaria-Geral da Presidência pela presidente do PT Gleisi Hoffmann, além da saída de Cida Gonçalves do ministério das Mulheres.

A reforma visa melhorar governabilidade, mas dificilmente garantirá aliança para 2026. As conversas sobre isso ocorrerão em outro momento, mais para frente, e o embarque ou desembarque de partidos do centrão deve depender mais da popularidade de Lula e da imagem do governo, atualmente em baixa, do que das pastas ocupadas.

Quinta demissão, terceira mulher

Nísia é a terceira mulher a deixar o governo —todas trocadas por homens. A deputada Daniela Carneiro (União-RJ) deu lugar ao colega Celso Sabino (União) no Ministério do Turismo em julho de 2023, a pedido do partido, e a ex-jogadora Ana Moser caiu do Ministério do Esporte para acomodar André Fufuca (PP), em mais um esforço de acoplar o centrão, em setembro do mesmo ano.

No mesmo movimento de Fufuca, Silvio Costa Filho (Republicanos) assumiu Portos e Aeroportos. Ele tomou o lugar de Márcio França (PSB), transferido para o Ministério do Empreendedorismo, criado para que ele ocupasse a vaga.

Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, não foi por causa de reforma. Ele deixou o cargo em setembro de 2024, após acusações de assédio sexual pela ministra Anielle Franco (Igualdade Racial). Macaé Evaristo assumiu a pasta.

O último demitido foi Paulo Pimenta, da Secom (Secretaria de Comunicação). Ele deu lugar ao publicitário Sidônio Palmeira no início deste ano, em meio a uma tentativa de melhorar a imagem do governo.