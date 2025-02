Metrô: falha na sinalização faz passageiros descerem nos trilhos da Linha 3

A Linha-3 Vermelha do Metrô de São Paulo operou com velocidade reduzida e maior tempo de parada nas estações no começo da noite desta terça-feira (25). Passageiros tiveram que desembarcar nos trilhos, e várias estações ficaram superlotadas.

O que aconteceu

Por volta das 18h, passageiros tiveram que descer dos trens entre as estações Santa Cecília e Anhangabaú. O problema seria uma falha de sinalização em um trem na estação República, que fica entre as duas, segundo primeira informação disponibilizada pelo Metrô.

Várias estações ficaram superlotadas. Usuários postaram no "X", antigo Twitter, fotos na estação da Luz com muito mais gente que na operação normal.

Metrô diz que operação foi normalizada às 19h17. "O Metrô pede desculpas aos passageiros pelos transtornos provocados", informou em nota encaminhada ao UOL. Passageiros ainda encontravam estações cheias em alguns trechos.

Linha 3-Vermelha do Metrô de São Paulo compreende o trecho da rede metropolitana entre as estações Palmeiras-Barra Funda e Corinthians-Itaquera. Antigamente chamava-se Linha Leste-Oeste. É a mais movimentada do sistema.