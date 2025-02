Li Auto divulga imagens do primeiro modelo SUV totalmente elétrico da marca

A Li Auto, fabricante chinesa de veículos elétricos, divulgou nesta terça-feira, 25, fotos do primeiro modelo SUV totalmente elétrico da marca, o Li Auto i8. As imagens mostraram os designs dianteiro e traseiro do carro que ficará disponível em três cores.

O lançamento do Li Auto i8 é a segunda investida da marca em veículos totalmente elétricos.

Em março do ano passado, a montadora lançou seu primeiro modelo com a especificação, o MEGA, mas as vendas ficaram aquém das expectativas do mercado, e o design do veículo recebeu feedback negativo nas mídias sociais chinesas.

*Com informações da Dow Jones Newswires