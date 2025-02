'Levando em conta o calendário, estamos indo muito bem', diz Ancelotti

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, afirmou nesta terça-feira (25) que sua equipe está fazendo um bom trabalho apesar do calendário apertado da temporada.

"Levando em conta o calendário absurdo que temos, estamos indo muito bem. Todas as equipes que brigam, estamos indo muito bem", disse Ancelotti em entrevista coletiva na véspera do jogo de ida da semifinal da Copa do Rei contra a a Real Sociedad.

"No espaço de 52 dias, amanhã será o nosso jogo número 17", continuou o treinador.

Se o Real Madrid chegar o mais longe possível na Liga dos Campeões, na Copa do Rei e no Mundial de Clubes da Fifa, poderá fazer 72 jogos na temporada.

O time merengue foi campeão da Copa Intercontinental e da Supercopa da Europa, mas perdeu para o Barcelona na final da Supercopa da Espanha, na Arábia Saudita.

Ancelotti afirmou que tanto ele como sua comissão técnica e jogadores precisam de descanso.

"Estou cansado e imagino que vocês [os jornalistas] também estão, pelo que vejo e ouço, estão cansados. Precisamos descansar".

O treinador também fez uma crítica ao presidente da LaLiga, Javier Tebas, que se referiu ao Real Madrid como "chorão" após as recentes reclamações do clube contra os árbitros espanhóis.

"Ele fala demais do Real Madrid, desde que eu estou aqui", disse Ancelotti. "Existem questões mais importantes e ele deveria se concentrar mais em solucionar os problemas do futebol espanhol".

