Leilão de reserva de capacidade já atraiu cadastramento de mais de 70 GW, diz Silveira

Por Leticia Fucuchima

SÃO PAULO (Reuters) - O leilão de reserva de capacidade para o setor elétrico brasileiro já recebeu cadastramento de 327 projetos, somando mais de 70 gigawatts (GW), disse nesta terça-feira o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

Em participação em evento do BTG Pactual, Silveira afirmou que o governo está "otimista" com o certame, que deverá deixar um "legado de matriz de energia mais segura para o país".

Segundo o ministro, o leilão tem atraído "grande interesse". Mas ele ponderou que o número final de participantes na disputa deverá ficar bem abaixo do indicado agora pelos cadastramentos, haja a vista a extensa lista de condicionantes a serem cumpridas pelos interessados.

"Termina-se, na média de outros leilões, em 40%, 50% disso. Porque precisa ter a garantia de gás, tem que ter uma série de outras exigências para partir para o leilão", disse.

Marcado para 27 de junho, o leilão de reserva de capacidade será o segundo do tipo a ser realizado no Brasil e visa aumentar a confiabilidade e segurança do sistema elétrico brasileiro, colocando mais usinas flexíveis para operar e que possam fazer frente à variabilidade da geração das fontes renováveis solar e eólica ao longo do dia.

Estão habilitados a participarem do certame projetos das fontes termelétrica e hidrelétrica.

Questionado sobre o tamanho da potencial contratação de capacidade pelo governo no leilão, Silveira evitou dimensionar a demanda, indicando que ela seguirá critérios técnicos apontados pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE).

"A perspectiva é de que a gente tenha um leilão com bastante musculatura de necessidade de contratação de térmicas", comentou o ministro.

O certame representa uma importante oportunidade de negócios para agentes termelétricos, tanto para empreendimentos existentes e novos de grandes geradoras do segmento, como Petrobras, Eneva e Âmbar Energia, da holding J&F.

Também é a primeira oportunidade em vários anos para que geradores hidrelétricos busquem ampliar a capacidade de suas usinas a partir da inclusão de novas máquinas.

A lista de autorizações para hidrelétricas já concedidas pela agência reguladora Aneel soma mais de 5 GW, incluindo usinas da Eletrobras, Engie, Auren e outras.

