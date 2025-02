Kremlin diz que Rússia tem muitos metais de terras raras que EUA precisam e está aberta à cooperação

MOSCOU (Reuters) - O Kremlin disse nesta terça-feira que a Rússia tem muitos depósitos de metais de terras raras e que está aberta a fazer acordos para desenvolvê-los, depois que o presidente russo, Vladimir Putin, manteve a possibilidade de tal colaboração com os Estados Unidos.

"Os americanos precisam de metais de terras raras. Nós temos muitos deles", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

"Temos nossos próprios planos para desenvolver recursos estratégicos, mas há perspectivas bastante amplas de cooperação aqui", disse ele aos repórteres.

Putin disse à TV estatal na segunda-feira que a Rússia está aberta a projetos conjuntos com parceiros americanos -- incluindo o governo e o setor privado -- sob um futuro acordo econômico entre a Rússia e os EUA.

O presidente dos EUA, Donald Trump, prometeu que "grandes transações de desenvolvimento econômico com a Rússia" seriam realizadas.

Peskov disse que ainda há muito trabalho a ser feito para normalizar as relações entre Moscou e Washington antes que qualquer acordo econômico possa ser fechado.

"O próximo ponto da agenda é a questão da resolução da crise ucraniana", disse Peskov. "E depois, especialmente porque os próprios americanos também falaram sobre isso, será o momento de considerar possíveis projetos relacionados à cooperação comercial, econômica e de investimentos."

"Quando houver, digamos, um momento de vontade política, estaremos abertos a isso (cooperação em metais de terras raras)", acrescentou Peskov.

As terras raras são um grupo de 17 metais usados para fabricar ímãs que transformam energia em movimento para veículos elétricos, telefones celulares, sistemas de mísseis e outros eletrônicos.

A Rússia tem a quinta maior reserva mundial de metais de terras raras, de acordo com dados do U.S. Geological Survey, depois da China, Brasil, Índia e Austrália.

Os EUA e a Ucrânia estão negociando um acordo separado envolvendo metais de terras raras. Trump disse esta semana que o acordo está "bem próximo" de ser concluído. Putin disse na segunda-feira que essas negociações não são uma preocupação para a Rússia.

(Reportagem de Dmitry Antonov)