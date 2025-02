Juiz dá até noite de quarta-feira para governo Trump pagar fundos de auxílio externo

(Reuters) - Um juiz federal de Washington ordenou nesta terça-feira que o governo Trump pague fundos de auxílio externo para prestadores de serviços e beneficiários de subsídios até às 23h59 de quarta-feira, dizendo que não há sinais de que medidas haviam sido tomadas para cumprir uma ordem anterior de descongelar os fundos.

A ordem do juiz distrital Amir Ali foi dada em uma audiência pelo telefone em um processo movido por organizações que têm contratos com e recebem auxílio da Agência dos EUA para Desenvolvimento Internacional (USAID) e do Departamento de Estado. Ela se aplica a trabalhos feitos antes de 13 de fevereiro, quando o juiz emitiu uma ordem anterior de restrição temporária.

Foi a terceira vez que Ali ordenou que autoridades do governo liberassem fundos de auxílio externo que foram congelados após o presidente Donald Trump decretar uma pausa de 90 dias em toda ajuda exterior, prejudicando trabalhos de alívio humanitário ao redor do mundo.

Os autores da ação disseram que terão que fechar completamente as portas se não forem pagos em breve. Alegam que o governo violou leis federais e Constituição dos EUA ao se recusar a pagar fundos e ao desmantelar a USAID.

A agência de auxílio externo disse no último domingo que todos os seus funcionários, exceto alguns essenciais, foram colocados sob licença administrativa e que 1.600 postos de emprego nos Estados Unidos seriam eliminados.

(Reportagem de Brendan Pierson em Nova York)