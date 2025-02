Xenofobia nos EUA: 'Não falo mais português em público', diz brasileira

A brasileira Cintia Rodrigues, jovem atacada por uma americana enquanto andava de trem em Boston (EUA), disse que tem evitado falar português em público após o incidente. A declaração ocorreu durante entrevista ao UOL News, do Canal UOL, nesta terça-feira (25).

Nunca tinha acontecido nenhum ataque comigo, foi a primeira vez, tanto é que, quando aconteceu, eu fiquei em choque, não era o que eu esperava. Cintia Rodrigues, brasileira atacada nos EUA

Cintia, de 23 anos, nasceu em Brasília e mora em Boston, no estado de Massachusetts. Ela vive no país há três anos, trabalha como babá e está com os documentos em dia, à espera apenas de seu green card, também conhecido como cartão de residência permanente.

Ao Canal UOL, ela contou que, após falar em português com o seu namorado em um trem, foi abordada por uma americana e foi covardemente atacada. O episódio ocorreu poucas semanas antes da posse do presidente Donald Trump, que tem provocado uma verdadeira ofensiva contra imigrantes ilegais.

Estava mandando uma mensagem de áudio para o meu namorado. Antes de mandar, eu ouvi o áudio dele também. Acho que ela [a americana] ouviu a gente falando em português, e ela veio me perguntar de onde eu era. Eu falei que eu era do Brasil, e ela começou a me atacar gratuitamente. Disse que não sabia de onde eu arranjei dinheiro para estar aqui, que a gente vinha para cá para roubar o trabalho deles e roubar os homens delas. Algo horrível.

A maioria [dos passageiros] só assistiu. Teve uma única pessoa que veio falar comigo, quando eu estava descendo do vagão. Ela falou para 'eu não me importar com isso, que pessoas assim existem, mas não são todos os americanos que pensam dessa forma'. Mas a maioria de fato só ficou assistindo mesmo. Cintia Rodrigues, brasileira atacada nos EUA

Após o ataque, Cintia afirmou que não tem medo de ser abordada por autoridades americanas, mas está evitando falar português em público, como medida de precaução.

Eu não estou com medo, porque eu tenho os meus documentos, então eu sempre ando com eles. Se eu for abordada, irei saber lidar com a situação (...) Mas estou evitando bastante falar português. Acho que peguei uma 'trava'. Eu percebi isso ultimamente. Eu não estou falando português em lugar público. Cintia Rodrigues, brasileira atacada nos EUA

Ataques a imigrantes têm ocorrido em meio à ofensiva de Trump contra estrangeiros que vivem ilegalmente no país: no fim de janeiro, o primeiro voo com 88 repatriados brasileiros, na gestão trumpista, aterrissou em Belo Horizonte (MG). Os brasileiros foram algemados ao serem deportados, o que causou mal-estar diplomático entre os dois países e o protesto formal do governo Lula (PT).

Eu espero que as coisas melhorem nos próximos anos, que as pessoas comecem a respeitar umas às outras, até porque os Estados Unidos foram feitos por imigrantes também. Então, essa deportação em massa só causa uma queda enorme na economia. Espero que as pessoas comecem a se juntar e ver que umas precisam das outras. E eu não vou sair daqui dos Estados Unidos, eu estou esperando meu documento. Assim que ele chegar eu com certeza vou viajar bastante. Cintia Rodrigues, brasileira atacada nos EUA

Bergamo: 'Governo Lula está desarticulado e sem eixo'

Durante o UOL News, a colunista da Folha Mônica Bergamo avaliou que o Governo Lula (PT) segue desarticulado, pouco ousado e fora do eixo.

Estamos falando só de um semestre, porque no primeiro já não será. Eles não têm como fazer essa marca [política]. O Sidônio [Palmeira, chefe da Secom] não tem como criar essa mágica, porque o governo está de fato desarticulado, pouco ousado e não está conseguindo encontrar esse eixo para que o resto seja, que coordene todo o resto, que aglutine todas as outras políticas. Mônica Bergamo, colunista da Folha

Sob orientação do novo chefe da Secom (Secretaria de Comunicação da Presidência), Sidônio Palmeira, Lula fez nesta segunda-feira (24) um pronunciamento em rede nacional e requentou duas apostas de seu mandato, os programas Farmácia Popular e o Pé-de-Meia. Não foram apresentadas nenhuma novidade referentes aos dois programas. O pronunciamento durou pouco mais de dois minutos.

