IRB(Re) tem lucro acima do esperado no 4º tri

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A IRB(Re) teve lucro líquido de R$112 milhões no quarto trimestre de 2024, um salto ante o lucro de R$38 milhões apurado na mesma etapa de 2023, informou a empresa em balanço financeiro nesta terça-feira.

Analistas esperavam lucro de R$106,2 milhões para a companhia, segundo a média das estimativas reunidas pela LSEG.

A resseguradora encerrou o último trimestre do ano passado com um índice de sinistralidade de 64%, 8,8 pontos percentuais acima do desempenho de um ano antes.

Já os prêmios emitidos no período alcançaram R$1,58 bilhão, praticamente estáveis ante o quarto trimestre de 2023.

No ano, o lucro da empresa somou R$372,7 milhões, mais de 3 vezes o registrado em 2023, desempenho apoiado por uma combinação de "subscrição de qualidade e da aplicação adequada dos ativos financeiros", afirmou a IRB(Re).

"Nossa estratégia ao longo de 2024 foi concentrar os negócios no Brasil", acrescentou a companhia em mensagem que acompanha o relatório de resultados.

A IRB(Re) realiza apresentação de resultados na quarta-feira, às 11h.