Inmet alerta para onda de calor no Sul do Brasil; veja a previsão para SP e outras regiões

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo para perigo potencial de onda de calor para o Rio Grande do Sul pelo menos até esta quarta-feira, dia 26. O aviso indica risco de temperatura 5ºC acima da média por período de dois a três dias.

Em outras partes do País, permanece o alerta para chuvas intensas, além de temperaturas altas. Na região Norte, Centro-Oeste, Sudeste e trechos do Nordeste e do Sul incide aviso amarelo para a incidência de precipitações até a manhã desta quarta, podendo a informação ser atualizada a qualquer momento. Também há alerta laranja, com mesma validade, para áreas do Centro-Oeste e Norte do Brasil.

Temperatura acima de 30ºC

A capital paulista deve ser marcada por mais um dia de forte calor e possibilidade de pancadas rápidas de chuva no decorrer da tarde, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas.

- São Paulo: 33ºC

- Belém: 33°C

- Boa Vista: 34°C

- Campo Grande: 31°C

- Cuiabá: 34ºC

- Florianópolis: 32ºC

- Goiânia: 31ºC

- João Pessoa: 32ºC

- Macapá: 31ºC

- Maceió: 31ºC

- Manaus: 32ºC

- Natal: 31ºC

- Porto Alegre: 38ºC

- Recife: 31ºC

- Rio Branco: 31ºC

- Rio de Janeiro: 37ºC

- Salvador: 31ºC

- São Luís: 31ºC

- Teresina: 31ºC

- Vitória: 32ºC