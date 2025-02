Índices da China recuam com temores por Trump e queda de ações de tecnologia

HONG KONG (Reuters) - Os índices acionários da China e de Hong Kong caíram nesta terça-feira, com a venda de ações de tecnologia e a escalada dos riscos geopolíticos derrubando os mercados.

O índice Hang Seng Tech fechou em queda de 1,6%, depois de registrar baixa de 4,3% na abertura, com a Alibaba recuando 3,8% e o Baidu caindo 3,9%.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 1,32%, afastando-se ainda mais de uma máxima de três anos. O índice CSI 300 perdeu 1,11%, e o índice SSEC, em Xangai, recuou 0,8%.

As notícias de que o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, planeja endurecer as restrições sobre semicondutores para a China diminuíram a confiança, exacerbando as preocupações geopolíticas com a "Política de Investimento America First", que visa aumentar as restrições sobre a China.

O declínio nas negociações da Ásia também seguiu a queda nas ações chinesas listadas nos EUA na segunda-feira.

"O mercado tem estado tão obcecado com a história da inteligência artificial da China que se esqueceu de Trump, mas ele é sempre uma incógnita", disse Qi Wang, diretor de investimentos da UOB Kay Hian.

Os movimentos recentes lembram ao mercado que o risco Trump ainda é muito real, acrescentou ele.

O recuo desta semana marca o fim da melhor sequência de ganhos das ações chinesas de tecnologia desde 2020, à medida que os fortes lucros e o otimismo sobre a IA desencadearam uma reavaliação do setor.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 1,4%, a 38.237,79 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 1,32%, a 23.034 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,80%, a 3.346 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 1,11%, a 3.925 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,57%, a 2.630 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 1,19%, a 23.285 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,30%, a 3.915 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,68%, a 8.251 pontos.