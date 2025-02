Prática, pequena e útil: impressora Instax 'revela' fotos direto do celular

A aquisição recente de uma impressora Instax Mini Link foi, de longe, a compra mais legal que fiz nos últimos tempos. Com essa impressorinha, que é superbonita e compacta, é possível escolher as fotos que você vai imprimir diretamente do seu aparelho celular. Para quem ama a estética das fotos Instax, como eu, é a garantia de conseguir só 'closes' bons.

Minha experiência de uso com a impressora tem sido tão positiva que eu até vendi minha antiga câmera Instax Mini. A seguir, conto tudo sobre o porquê gostei tanto dela e também alguns pontos de atenção. Assim, te ajudamos a decidir se ela pode ser tão útil para você como tem sido para mim.

O que eu gostei

Dá para escolher as melhores fotos. Antes, eu tinha uma câmera Instax Mini e várias fotos não ficavam boas. Quem usa, sabe que, muitas vezes, as fotos ficam estouradas, escuras ou sem foco. Com a impressora, esse problema acaba. Posso escolher com calma no celular as fotos que eu mais gosto, editar como quiser, melhorar a luz e, então, imprimir.

Uso intuitivo. Para usar a impressora, basta baixar o app Mini Link, conectar ao seu celular por Bluetooth, escolher a foto e imprimir. É um processo bem simples. Além disso, o próprio app te dá várias opções de edição, como colocar emojis, molduras, escrever algo, imprimir em preto e branco ou sépia e aumentar e diminuir a dimensão das fotos. Muito prático.

Economia. Os filmes para a impressora são os mesmos usados para a câmera Instax Mini e eles não costumam ser baratos — custam uma média de R$ 200 por 40 fotos. Com a câmera, muitas fotos acabavam sendo perdidas por não terem ficado legais. Já com a impressora, como é possível escolher de maneira prévia o que será impresso, não há desperdício de fotos. Isso acaba representando, na prática, uma economia financeira.

Portabilidade. Aqui, há dois pontos. O primeiro é que, ao contrário da câmera, você não precisa levar a impressora para os lugares. Pode chegar em casa, olhar suas fotos, escolher com calma e imprimir. O segundo ponto é que, caso você deseje levá-la, por exemplo, para um evento que vai encontrar amigos e queira distribuir fotos, ela é bem menor e mais portátil que a câmera. Menor que a minha mão, cabe com facilidade em qualquer bolsa ou pochete média.

A mão de Elisa sobre a impressora: muito fácil de guardar Imagem: Elisa Soupin/ UOL

Carregamento via USB. Ao contrário da câmera, que precisa de pilhas alcalinas e sempre bem novas para funcionar bem, a impressora é recarregável por USB. Uma carga inteira imprime bem mais do que um cartucho (que vem com 10 fotos), então, acho um bom tempo de bateria.

Pontos de atenção

Perda de espontaneidade. Com a câmera Instax Mini, você captura o momento de forma mais espontânea e natural. Mas, pra mim, esse fator é compensado por todos os outros que eu expliquei acima.

Leve mudança de cor na impressão. As fotos tendem a ser impressas em cores menos vivas do que aparecem na tela do celular. Para resolver isso, edite antes de imprimir e deixe a foto mais vívida, com cores mais realçadas. Aí, a impressão fica perfeitinha.

Preço. A impressora não é barata, custou mais de R$ 600, enquanto a câmera custa menos de R$ 500. Mas, por todos os benefícios que oferece e, inclusive, a economia financeira de filmes, acho que compensa bastante.

Dica extra

Não descarte os cartuchos quando eles acabarem. Use-os como um mini porta-retrato. Fica muito fofo ver suas memórias espelhadas pela sua casa.

O suporte de papel filme vira porta-retratos Imagem: Elisa Soupin/ UOL

Quem vai gostar desse produto?

Acho que todo mundo que curte fotos Instax pode curtir a impressorinha, principalmente aquelas pessoas, que como eu, ligam para a beleza das fotos, querem um clique com uma boa luz, bom enquadramento e valorizam o resultado da foto acima da espontaneidade do momento. Para essa galera, o produto é perfeito e vai valer cada centavo.

