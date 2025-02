Hospitalizado em Roma, papa Francisco tem melhora e participa de audiência para canonização de santos

Hospitalizado há 12 dias em Roma, o papa Francisco continua em estado crítico, com uma pneumonia bilateral, mas "descansou bem" durante a noite, informou o Vaticano na manhã desta terça-feira (25). De acordo com a mesma fonte, o pontífice teve uma audiência para tratar da canonização de dois novos santos, o que "significa que o papa está melhor".

Em um comunicado sobre a saúde do papa, de 88 anos, a Santa Sé afirmou que "ele descansou bem, toda a noite", no 12º dia hospitalização, a mais longa desde que foi eleito sumo pontífice, em 2013.

Os médicos do hospital Gemelli não divulgaram um prognóstico sobre o jesuíta argentino, que teve dificuldades respiratórias e bronquite, condições que posteriormente se agravaram e resultaram em uma pneumonia.

Ao meio-dia, o Vaticano anunciou que Francisco havia recebido a visita, no dia anterior, de seu Secretário de Estado, o cardeal italiano Pietro Parolin, e de Dom Edgar Peña Parra, respectivamente nº 2 e nº 3 da Santa Sé. Durante esta visita, a primeira desde a internação em Roma, o papa autorizou a canonização de dois laicos da Venezuela e da Itália e convocou um consistório (assembleia de cardeais), cuja data não foi especificada.

No curto prazo, "esta audiência significa que o papa está melhor", explicou uma fonte do Vaticano à AFP, mesmo que o último prognóstico dos médicos, publicado na noite de segunda-feira, permaneça "reservado".

Vigília

Centenas de fiéis se reuniram na noite de segunda-feira debaixo de chuva na Praça de São Pedro, enquanto dezenas de cardeais rezavam por Francisco.

O cardeal hondurenho Oscar Rodríguez Maradiaga, que coordenou o Conselho de Cardeais do papa, declarou ao jornal La Repubblica que está esperançoso de que o papa conseguirá superar as dificuldades. "Ainda não é momento para que ele vá para o céu", afirmou. "É alguém que não recua diante das dificuldades, não desanima, não se paralisa e não deixa de avançar", completou Maradiaga.

Em Buenos Aires, onde Bergoglio foi arcebispo antes de ser eleito papa, centenas de pessoas se reuniram para orar pelo pontífice.

O atual arcebispo da capital argentina, Jorge García Cuerva, falou sobre Francisco na Praça da Constituição, onde o pontífice costumava se pronunciar contra a injustiça e a desigualdade. "Em um mundo asfixiado pelas guerras, Francisco foi uma lufada de oxigênio. Sempre foi um homem que nos convocou à fraternidade universal", disse García Cuerva.

Tratamento

O estado de saúde do líder da Igreja Católica se agravou no sábado (22) com "um ataque asmático prolongado que exigiu oxigênio de alto fluxo" e problemas hematológicos que exigiram uma transfusão de sangue.

Na segunda-feira (24), porém, a Santa Sé destacou que Francisco não teve mais ataques respiratórios como os sofridos no sábado. O papa continua, no entanto, sendo "um paciente frágil", como advertiu na sexta-feira o médico Luigi Carbone. A equipe médica que trata o pontífice explicou que levará tempo para que o tratamento com medicamentos mostre um efeito positivo. "Considerando a complexidade do quadro clínico, os médicos se recusaram a fazer um pronunciamento sobre o prognóstico", afirmou o Vaticano na segunda-feira.

"A terapia antibiótica está funcionando. As poucas informações que temos indicam que há uma recuperação e que as coisas estão indo no caminho certo", declarou Massimo Andreoni, diretor científico da Sociedade Italiana de Doenças Infecciosas e Tropicais, em entrevista ao jornal La Stampa. "Uma pessoa jovem precisa de duas semanas ou mais para se recuperar completamente de uma pneumonia nos dois pulmões. Para uma pessoa idosa como o papa Francisco, com todas as complicações que se somaram (...), é preciso esperar mais tempo para uma recuperação completa", acrescentou.

Quem são os possíveis novos santos?

Na audiência concedida ao cardeal Secretário de Estado Pietro Parolin e ao arcebispo Edgar Peña Parra, substituto para Assuntos Gerais, o papa Francisco autorizou o Dicastério (departamento da Igreja Católica que compõe a Cúria Romana) para as causas dos santos a promulgar vários decretos relativos ao processo de santificação.

Francisco reconheceu a "oferta de vida" dos Servos de Deus, o capelão Emil Joseph Kapaun, que serviu no Exército dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial e a Guerra da Coreia; e o leigo italiano Salvo D'Acquisto.

A categoria de "oferta de vida" é "uma nova etapa para o procedimento de beatificação e canonização, distinta das causas baseadas no martírio e no heroísmo das virtudes". Esta causa foi introduzida pelo papa Francisco em 2017 para reconhecer como santos "aqueles cristãos que, seguindo de perto os passos e ensinamentos do Senhor Jesus, ofereceram voluntária e livremente a sua vida pelos outros e perseveraram com esta determinação até a morte".

Com os decretos de "oferta de vida" e de virtude heróica, os Servos de Deus se tornam Veneráveis. Um milagre confirmado é necessário para a beatificação, a próxima etapa.

Nascido em 20 de abril de 1916 no Kansas, Emil Joseph Kapaun foi capelão durante operações da Birmânia na Segunda Guerra Mundial, depois serviu novamente como capelão do Exército dos EUA na Coreia, onde foi capturado. Ele morreu como prisioneiro de guerra no Campo Prisional de Pyoktong. Ordenado padre em 1940, ele se juntou ao Corpo de Capelães do Exército dos EUA em 1944, quando foi feito prisioneiro de guerra na Coreia.

O papa também reconheceu a oferta de vida do Servo de Deus Salvo D'Acquisto, fiel leigo, nascido em Nápoles em 15 de outubro de 1920 e falecido em Palidoro, Itália, em 23 de setembro de 1943.

