União Brasil quer Gusttavo Lima como candidato ao Senado por Goiás em 2026

O União Brasil está negociando com o sertanejo Gusttavo Lima para que ele concorra ao Senado nas eleições de 2026. A proposta é o cantor disputar uma vaga por Goiás e apoiar a candidatura do governador do estado, Ronaldo Caiado (União), ao Planalto.

O que aconteceu

Parte do União Brasil já confirma que Gusttavo Lima está na disputa. O diálogo com o sertanejo é intermediado por Caiado, que o vê como amigo, além de potencial candidato e apoiador de sua campanha. Em 2022, o governador já teria convidado o sertanejo para disputar o Senado pelo partido, mas ele ainda não tinha 35 anos, idade mínima para ser senador.

Gusttavo Lima já declarou apoio a Caiado. Ao UOL, a assessoria do cantor confirmou que ele participará do lançamento da candidatura de Caiado à presidência, marcado para 4 de abril, em Salvador. No entanto, ele afirmou que ainda não decidiu se se filiará ao União e nem se disputará o Senado.

Partido quer evitar embate interno. Embora parte do diretório prefira outros nomes para a presidência, internamente, o consenso é evitar conflitos com ACM Neto (União-BA), que endossou a candidatura do governador goiano. Davi Alcolumbre (União-AP), presidente do Senado, seria um dos obstáculos à candidatura de Caiado e, por isso, não deve comparecer ao evento em Salvador.

As candidaturas e filiações ao União Brasil estão sendo avalizadas por ACM Neto. Foi o ex-deputado quem propôs a candidatura do governador ao Planalto e sugeriu data e local de lançamento da campanha, como forma de fortalecer a presença do governador no Nordeste, onde ele não tem grande adesão. A estratégia é ampliar o reconhecimento de Caiado em todo o país, já que ele é atualmente o governador mais bem avaliado do Brasil, segundo pesquisa da Quaest.

O que diz Gusttavo Lima

Balada Eventos, empresa que gerencia a carreira artística do cantor Gusttavo Lima, confirma sua agenda no evento de lançamento da pré-candidatura do governador Ronaldo Caiado à presidência do Brasil, previsto para ocorrer no dia 04/04 em Salvador (BA).