Governo do Japão cede à oposição e concorda com rara revisão orçamentária

Por Makiko Yamazaki e Yoshifumi Takemoto

TÓQUIO (Reuters) - O partido do primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, e um parceiro de coalizão concordaram com um importante partido de oposição nesta terça-feira em revisar o projeto de lei orçamentária anual de US$770 bilhões, em uma rara ação para garantir sua aprovação antes do início do novo ano fiscal em abril.

O acordo abre caminho para que a câmara baixa do Parlamento do Japão aprove o orçamento, dando alívio ao mercado de títulos, que foi abalado por um recente aumento nos rendimentos dos títulos do governo japonês (JGB).

"Tivemos discussões sinceras sobre políticas em todas as linhas partidárias e acho que isso foi muito significativo", disse Ishiba aos repórteres depois que os três partidos chegaram a um acordo.

O Partido de Inovação do Japão (JIP), de oposição, concordou em se juntar à coalizão governista para apoiar o orçamento revisado para o próximo ano fiscal após a aceitação de suas principais demandas, como subsídios domésticos mais altos para garantir a educação gratuita.

Essa revisão seria a primeira vez, desde 1996, que o governo seria forçado a alterar sua alocação orçamentária inicial, destacando a diminuição da influência política do Partido Liberal Democrático de Ishiba e de seu parceiro Komeito, depois que as eleições de outubro lhes custaram a maioria parlamentar.

Em dezembro do ano passado, o governo elaborou um orçamento recorde de 115,5 trilhões de ienes (US$772,11 bilhões) para o próximo ano fiscal, ao mesmo tempo em que limitou a emissão de novos títulos ao menor valor em 17 anos, devido à receita tributária recorde.

A escala da revisão de terça-feira provavelmente será pequena o suficiente para evitar uma grande mudança na nova emissão de títulos planejada de 28,6 trilhões de ienes (US$191,19 bilhões).

A revisão dos subsídios à educação custaria um pouco mais de 100 bilhões de ienes (US$668 milhões) no próximo ano fiscal, disse uma autoridade graduada do partido governista em uma coletiva de imprensa.

A coalizão também está em negociações com outro partido de oposição, o Partido Democrático do Povo, que exige que o limite de renda isenta de impostos seja aumentado.

A pressão pela expansão fiscal aumentará no período que antecede as eleições para a Câmara Alta em julho, já que a coalizão governista provavelmente apresentará novos planos de gastos para atrair eleitores, segundo analistas.

Com mais de duas vezes o tamanho de sua economia, a dívida pública do Japão é, de longe, a pior do mundo industrializado.