Goldman Sachs eleva Blau para compra e ação dispara

(Reuters) - As ações da farmacêutica Blau chegaram a disparar mais de 13% nesta terça-feira, endossadas por relatório do Goldman Sachs elevando a recomendação dos papéis para compra ante neutra, enquanto o preço-alvo permaneceu em R$16.

Entre os argumentos para o "upgrade", os analistas afirmaram que a fraqueza do mercado farmacêutico não varejista parece ter ficado para trás, com apoio da normalização do Índice de Preços de Medicamentos para Hospitais (IPM-H).

"O momentum da receita deve persistir em 2025 com preços fortes, controlando potenciais ventos contrários do câmbio", escreveram Gustavo Miele e Emerson Vieira em relatório enviado no final da segunda-feira.

A equipe do banco norte-americano também destacou que a integração do laboratório Bergamo -- aquisição concluída em 2023 -- está aumentando mais rápido do que o esperado, impulsionando a previsão mais otimista do Goldman Sachs para margens em 2025.

Uma terceira das cinco principais razões pela quais eles veem Blau como um nome atrativo no setor de saúde é a tendência de fluxo de caixa operacional, que parece saudável, acomodando a expansão da fábrica em Recife, conhecida como P1000.

Os analistas também citaram que o valuation parece atrativo, em termos relativos e considerando o potencial de retorno sobre o capital investido (ROIC), e aspectos não precificados, como o lançamentos de produtos de anticorpos monoclonais biossimilares.

"BLAU3 é nosso nome preferido entre as empresas relacionadas à indústria farmacêutica que cobrimos... mas reconhecemos que a liquidez limitada das ações pode ser um empecilho para os investidores, dado o momento volátil das ações brasileiras."

Na bolsa paulista, por volta de 11h30, os papéis disparavam 9,17%, a R$12,74, tendo alcançado R$13,25 (+13,5%) na máxima até o momento, respondendo pelo melhor desempenho do índice Small Caps, que subia 0,26%. No ano, ainda perdem 3,1%.

(Por Paula Arend Laier)