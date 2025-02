Gilmar não vê razão para afastar colegas do STF de julgamento de Bolsonaro

O ministro Gilmar Mendes, do STF afirmou nesta terça-feira (25) não ver motivos para suspeição ou impedimento de ministros da corte para julgar a denúncia da PGR contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe.

O que aconteceu

Defesas de Bolsonaro, Braga Netto, Bolsonaro e Mário Fernandes pediram ao STF que Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin sejam proibidos de julgar a denúncia. Os pedidos serão analisados pelo presidente do STF, ministro Luís Roberto Barroso. Gilmar recebeu jornalistas em seu gabinete na tarde desta terça.

Para Gilmar estratégia de defesas de questionar atuação de Moraes pelo fato de ele ter sido alvo de ameaças de investigados pode levar a mais ataques. Ministro afirmou que, se os pedidos de suspeição de Moraes prosperarem, pode se criar um "estímulo" para que ministros da corte sejam mais xingados como uma estratégia de defesas para evitar a atuação de determinados magistrados.

Questionado se um julgamento da denúncia no plenário não poderia trazer mais respaldo para a corte, ministro discordou da tese. Para Gilmar, o fato de se ter mais ministros julgando não acabaria com as narrativas de quem acredita que denunciados pela tentativa de golpe deveriam ser absolvidos. Ala do tribunal tem defendido que levar o caso ao plenário traria mais credibilidade.

Desde dezembro de 2023 o STF mudou seu regimento e definiu que denúncias e ações penais devem ser julgadas nas turmas. Defesa de Bolsonaro pediu nesta segunda-feira (24) ao STF que plenário do tribunal discuta se os julgamentos envolvendo presidentes da República não devem ser feitos fora das turmas.

Não parece que haja razão para suspeição ou impedimento. Nós somos também um colegiado muito pequeno. Se nos formos muito concessivos nessa matéria [impedimento ou suspeição], daqui a pouco falta gente para julgar.

O ministro Alexandre foi alvo todo o tempo porque ele era relator do inquérito. Se essa tese vicejar [de suspeição], será um estímulo para que ministros sejam mais xingados. Vira uma estratégia.

Gilmar Mendes, ministro do STF em entrevista em seu gabinete nesta terça

'Imposto de renda'

Gilmar usou imposto de renda como exemplo. Segundo o magistrado, o fato de os ministros pagarem o imposto não os impede de julgar sobre o tema e que é necessário levar em conta que ministros têm capacidade de separar eventuais situações pessoais na hora de julgar.

Sobre o julgamento em plenário, ministro disse não acreditar que isso poderia diminuir eventual discordância com decisões da corte. Ele lembrou que julgamento da suspeição do ex-juiz Sergio Moro na Lava Jato foi feito primeiro na Turma e depois submetido ao plenário, que confirmou a decisão que declarou ele suspeito para julgar Lula na denúncia sobre o tríplex do Guarujá (SP).

Ministro ainda disse que delação de Cid foi lastreada em fatos e que investigação já estava avançada. Ministro não viu chances de acordo ser anulado devido a participação de Alexandre de Moraes em audiências com Cid para esclarecer contradições. "As investigações já estavam avançadas em determinados pontos, e para você gozar do benefício, é preciso que seja minimamente verdadeiro. Portanto, nós não estamos falando, é investigações assentes, apenas em delação".

Não mudaria nada talvez [levar a denúncia contra Bolsonaro para o plenário]. [...]Continuaria com essa disputa de narrativas. Não vejo isso se resolva numa maior ou menor participação [de ministros].

Gilmar Mendes, ministro do STF

Elogio à investigação da PF

Ministro classificou inquérito da PF como exemplar. Ele destacou o grande número de documentos e provas juntados ao longo da investigação.

De tudo que eu já vi ao longo destes ano de inquérito, é um inquérito exemplar da Polícia Federal, se identificou com muita maestria, pegaram informações nas nuvens e reconstituíram elas.

Gilmar Mendes, ministro do STF

Suspensão

Defesa de Bolsonaro pediu nesta segunda que Cristiano Zanin e Flávio Dino sejam impedidos de atuar na causa. A demanda é que o prazo seja suspenso até que a corte decida sobre o afastamento dos ministros. Advogados também pediram que o plenário do Supremo se pronuncie sobre a própria competência para julgar um ex-presidente da República.

Defesa de Braga Netto também pediu suspeição de Moraes. Advogados de general da reserva apontam que ele não teria parcialidade para julgar os denunciados por ter sido monitorado por eles e ter sido alvo de um plano de assassinato que teria sido elaborado pelos próprios denunciados.