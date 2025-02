Adeus, barulho irritante: 10 fones sem fio com cancelamento de ruído

Gosta de se concentrar na música durante os treinos ou no trabalho, mas o barulho ao redor acaba incomodando? Uma solução para isso são os fones de ouvido com cancelamento de ruído, ideais para reduzir ou eliminar completamente os sons externos.

Para te ajudar a escolher o modelo ideal, o Guia de Compras UOL preparou uma lista de fones de ouvido intra-auriculares com essa tecnologia.

A seleção inclui dispositivos com designs ergonômicos, resistência à água, suor e poeira — ideal para quem pratica exercícios — além de tecnologias que garantem aprimorar a qualidade do áudio. Confira como funciona o cancelamento de ruído e, em seguida, modelos de fones de ouvido:

Como funciona a tecnologia?

O cancelamento de ruído, ou Active Noise Cancelling (ANC, sigla em inglês), é um sistema que reduz ou elimina completamente o barulho externo. Nessa categoria, há dois tipos: o cancelamento de ruídos ativos e passivos.

No caso do passivo, também conhecido como isolamento de som, a maior parte dos dispositivos contam com borrachas para uma "vedação" do canal auditivo, evitando ao máximo a entrada de ruídos externos.

Já no ativo, os fones cancelam os barulhos do ambiente através de um pequeno microfone, esses que são responsáveis por captar os ruídos externos. Assim, o sinal é enviado a um circuito eletrônico que produz uma ondas opostas às captadas, resultando em um "bloqueio" do barulho vindo de fora do fone.

Fones de ouvido com cancelamento de ruído ativo

Para quem quer garantir os modelos com o sistema de cancelamento ativo, confira a seguir:

Possui graves dinâmicos, função que promete potência máxima em volumes baixos;

Tem até 18 horas de reprodução com o cancelamento de ruídos ativado;

Compatível com Android e iOS;

É resistente à respingos , chuva e suor.

Possui três tamanhos de ponteiras auriculares para se adaptar à orelha;

Bateria com duração média de 40 horas com ANC ativado;

Compatível com Android e iOS;

Resistente à água e à poeira.

Com design ergonômico e diferentes tamanhos para se adaptar à orelha;

Permite alternar entre três modos (cancelamento de ruído, transparência e normal);

Bateria promete reprodução por mais de oito horas contínuas e, com a caixa de carregamento, pode reproduzir até 34 horas;

Compatível com Android e iOS;

É resistente à respingos, chuva e suor.

Possui diferentes ponteiras auriculares que se ajustam na orelha;

Bateria com duração de até 30 horas;

Compatível com dispositivos Android e iOS;

Resistência à respingos de água;

Disponível nas cores preto e branco.

Este fone é capaz de adaptar o nível de cancelamento de ruído automaticamente;

Bateria com até 42 horas de reprodução;

Compatível com Android e iOS;

Resistente à respingos de água e suor;

Disponível em diferentes cores, que variam de preço.

Com design compacto e três modos de cancelamento (profundo, balanceado e leve);

Bateria com até 10 horas de reprodução com uma única carga;

Compatível com Android e iOS;

Resistência à água e poeira;

Disponível na cor preta e branca, que variam de preço.

A caixa de carregamento possui uma tela sensível ao toque de 1,45 polegadas, que permite ajustar volume, equalizar, atender chamadas e visualizar mensagens;

Bateria com até 12 horas de reprodução e mais 36 horas no estojo;

Compatível com Android e iOS;

Resistência à água e poeira.

Modelo possui o modo ambiente (transparência), áudio adaptativo e detecção de conversa;

Bateria com autonomia de até cinco horas de uso com apenas uma recarga;

Compatível apenas com iOS;

Com áudio espacial personalizado, que proporciona uma sensação mais imersiva;

Funciona por comando de voz, através da assistente virtual;

Resistência a poeira, suor e água;

Também disponível na versão sem cancelamento de ruídos.

Este fone utiliza inteligência artificial para aprimorar o cancelamento de ruído e otimizar o som;

Bateria com autonomia de seis a 26 horas com ANC ativado;

Compatível com Android e iOS;

Funciona por comando de voz, através da assistente virtual;

Resistência à água e à poeira;

Disponível na cor cinza e branco.

Possui áudio adaptativo, detecção de conversa, modo ambiente, além de áudio espacial personalizado;

Bateria de até seis horas com uma única carga e até 30 horas com o estojo de carregamento;

Compatível com dispositivos iOS;

Funciona por comando de voz, através da assistente virtual;

Resistente à água, suor e poeira.

*Com informações do texto publicado em 29/08/2019.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.