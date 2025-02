Vídeo de Lula com petroleiros não teve áudio editado

Do UOL, no Rio

É falso que um vídeo publicado no perfil do presidente Lula (PT) no Instagram ao lado de trabalhadores da Petrobras tenha tido o áudio alterado para incluir uma música em homenagem a ele.

O UOL Confere solicitou uma análise do conteúdo a um perito que identificou que o conteúdo não sofreu edição.

O que diz o post

Um vídeo de Lula com trabalhadores da Petrobras em Angra dos Reis (RJ) publicado originalmente na conta do presidente no Instagram é compartilhado com a seguinte legenda sobreposta: "Lula edita áudio. Ninguém está cantando". O presidente aparece nas imagens e ao fundo se houve vozes cantando em apoio a ele, mas as pessoas que aparecem não estão mexendo a boca.

Por que é falso

Vídeo por outro ângulo mostra as pessoas cantando. Procurada, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República enviou imagens do mesmo encontro, mas por outro ângulo. O UOL Confere enviou o novo vídeo para análise do perito Mário Gazziro, professor de Engenharia da UFABC.

No vídeo, o grupo de trabalhadores da Petrobras aparece afastado. O registro é do momento em que Lula chega, antes de cumprimentar os trabalhadores individualmente. Na gravação, é possível ver e ouvir os trabalhadores cantando a música "olê, olê, olê olá, Lula, Lula".

Pessoas que cantam estão fora do enquadramento. Segundo o perito, os vídeos que circulam nas redes sociais, inclusive o que foi publicado pelo presidente Lula, não sofreram adulterações (confira aqui a íntegra do laudo). Ao comparar com o vídeo enviado pela Secom de outro ângulo é possível identificar que as pessoas que cantam em coro estão foram do enquadramento da câmera que filmou a ação. Veja no vídeo abaixo:

Por inspeção visual simples, após recorte do vídeo, foram identificados facilmente mais de uma dúzia de pessoas cantando, enquanto a grande maioria das demais segue apenas batendo palmas e sorrindo, o que seria suficiente para gerar o áudio do canto em forma de coral ouvido nos vídeos. Os círculos azuis mostram o intervalo de alguns segundos no qual percebe-se a movimentação labial das pessoas enquadradas, performando formas labiais para as vogais A e U.

Mario Gazziro, pesquisador forense

Políticos compartilharam desinformação. O conteúdo enganoso foi compartilhado nas redes sociais pelos deputados federais Gustavo Gayer (PL-GO) e Silvia Waiãpi (PL-AP), pelo ex-deputado Coronel Tadeu (PL-SP) e pela ex-deputada estadual do RJ Alana Passos (PL-RJ).

Viralização. No Instagram, um vídeo com o conteúdo desinformativo registrava mais de 4.000 curtidas.

Este conteúdo também foi verificado por Estadão Verifica e Aos Fatos.

