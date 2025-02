Falha no metrô faz passageiros andarem pelos trilhos em SP; estações ficam lotadas

Uma falha em um trem da Linha 3-Vermelha do Metrô, na tarde desta terça-feira, 25, levou passageiros a caminhar pelos trilhos na altura da estação República, no centro de São Paulo. Por causa do problema, que aconteceu no horário de pico, a via precisou ser desernegizada, o trem teve que ser recolhido e a linha operou em velocidade reduzida por alguns minutos.

De acordo com o Metrô, as operações ocorrem "sem restrições". No site da companhia, a Linha 3-Vermelha ainda aparece com o informe da velocidade reduzida. "Os passageiros foram retirados com auxílios de funcionários. O Metrô pede desculpas aos passageiros pelos transtornos provocados", diz o Metrô em nota.

A falha de sinalização foi identificada por volta das 17h45, e a linha teve que funcionar de forma mais lenta e com maior tempo entre as paradas. Como havia passageiros na via, entre as estações Santa Cecília e Anhangabaú, a circulação dos trens continuou em velocidade reduzida entre 18h e 19h17. Vídeos das pessoas andando pelo caminho subterrâneo circulam pelas redes.

Os problemas nas operações geraram acúmulo de passageiros nas estações da linha, como Tatuapé e Barra Funda, mas há relatos também de lotação em paradas de outros ramais, como a estação da Luz, na Linha 4-Amarela, e também na estação Santana (zona norte), na Linha 1-azul.

No X, um usuário filmou a quantidade de pessoas e lamentou a situação caótica: "Sem previsão pra chegar em casa hj Luz tá impossível (sic)".

Outro usuário criticou as dificuldades que podem ser enfrentadas por quem utiliza o transporte público. "Todo mundo tem as mesmas 24hrs sim", ironizou. A imagem postada mostra uma grande aglomeração de pessoas em uma estação da Linha 3-Vermelha, mas não especifica em qual parada.

Por conta do número de pessoas nas estações, alguns passageiros descreveram a situação como uma espécie de prisão: "N da pra sair do lugar e nem entrar simplesmente (sic)", reclamou uma usuária no X (antigo Twitter).

Outro usuário apenas ironizou a situação e o ramal: "Coisa boa é linha vermelha".

Um vídeo na estação Santana (Linha 1-Azul), na zona norte, informa que agentes de segurança, por volta das 19h10, estavam impedindo as pessoas de passarem pelas catracas e seguirem em direção à estação Jabaquara (zona sul), estação terminal da linha. "Apenas quem chegou na estação de trem poderá passar a catraca para a saída da estação", diz a postagem. Usuários escreveram que o fluxo foi normalizado minutos depois.