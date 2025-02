EXCLUSIVO-Chefe de painel no Congresso para supervisão do Fed planeja ampla revisão do BC dos EUA

Por Howard Schneider

WASHINGTON (Reuters) - O chefe de um novo painel do Congresso que está se preparando para fortalecer a supervisão do Federal Reserve pelo Capitólio planeja uma ampla revisão de como o banco central dos Estados Unidos toma suas decisões sobre a taxa de juros, incluindo se o controle da inflação deve ser priorizado em relação à proteção do emprego.

"Um número substancial de meus pares do Comitê de Serviços Financeiros e o presidente querem discutir essa questão", disse o deputado Frank Lucas, republicano de Oklahoma, em uma entrevista à Reuters na segunda-feira antes da primeira audiência da Força-Tarefa de Política Monetária, Resiliência do Mercado de Treasuries e Prosperidade Econômica na próxima semana. "Existe realmente um mandato duplo? E como isso afeta o mandato principal da estabilidade de preços?"

O mandato duplo do Fed -- promover a estabilidade de preços e o pleno emprego -- foi imposto pelo Congresso em 1978 e, no momento, o Fed está próximo de ambos os objetivos: a taxa de desemprego é de 4% e a inflação diminuiu para 2,6% em relação a à meta de 2%, um resultado muito melhor do que muitos temiam.

Mas a experiência que se seguiu à pandemia da Covid-19, com a inflação subindo a máximas de 40 anos e o Fed se esforçando para combatê-la com aumentos rápidos dos juros, deixou cicatrizes.

Lucas, um veterano de três décadas no Congresso, está interessado em explorar se a abordagem do Fed foi falha. Em uma série de audiências nos próximos meses, ele também analisará questões de longa data -- se o Fed deveria fazer mais uso das regras de política monetária em suas decisões, talvez não excluindo totalmente seu próprio critério mas como uma forma de dar ao público mais certeza sobre a direção da política monetária.

"Se seu foco principal é a estabilidade de preços e se você deseja que as forças da economia possam tomar decisões, então um processo mais focado em regras oferece certeza para isso", disse Lucas.

O deputado reconheceu a dificuldade de alterar a Lei do Federal Reserve devido às estreitas maiorias republicanas na Câmara e no Senado e ao legado de quase 50 anos do mandato duplo, mas espera que seu processo possa resultar em uma legislação recomendada, uma série de relatórios ou recomendações para o Fed.

Isso é oportuno, disse ele, uma vez que o Fed está atualmente conduzindo sua própria revisão de um arcabouço operacional que em 2020 intensificou seu foco no desemprego -- e que, segundo alguns, retardou sua resposta às pressões dos preços que começaram a aumentar em 2021.

"Essas questões são relevantes neste momento", disse ele. Juntamente com a política monetária, o painel -- composto por oito republicanos e seis democratas -- analisará questões relacionadas ao funcionamento do mercado de Treasuries dos EUA.